Haaland crucifie les Lions, le Sénégal au bord du précipice 2-0

XALIMANEWS: Le Sénégal est désormais mené 2 buts à 0 par la Norvège. Une nouvelle fois, Erling Haaland a fait parler sa puissance et son réalisme pour plonger les Lions dans une situation extrêmement compliquée.

Après une première période déjà décevante, les hommes de Pape Thiaw n’ont pas réussi à inverser la tendance. Trop passifs, souvent dépassés dans l’intensité et en manque d’inspiration offensive, ils subissent la loi d’une équipe norvégienne bien organisée et redoutable en contre-attaque.

À 0-2, le réveil est plus qu’attendu. Les Lions devront montrer un tout autre visage, avec davantage de caractère, d’agressivité et d’efficacité, s’ils veulent éviter une deuxième défaite consécutive qui compromettrait sérieusement leurs chances de qualification.