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Mondial 2026 : les Lions éliminés après leur défaite face à la Norvège

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XALIMANEWS: Le Sénégal s’est incliné 3 buts à 2 face à la Norvège au terme d’une rencontre riche en rebondissements. Malgré un doublé d’Ismaïla Sarr et une fin de match courageuse, les Lions n’ont pas réussi à combler leur retard.

Les hommes de Pape Thiaw paient cher leurs erreurs défensives, notamment celles qui ont permis à Erling Haaland de faire la différence. Menés 3-1, les Sénégalais ont pourtant trouvé les ressources pour revenir à 3-2, sans parvenir à arracher l’égalisation.

Cette deuxième défaite consécutive dans le groupe scelle pratiquement le sort du Sénégal, qui voit son aventure mondiale prendre fin prématurément. Une immense déception pour tout un peuple qui espérait voir les Lions rivaliser avec les meilleures nations du monde.

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