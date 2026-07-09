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Assemblée nationale : Sonko recycle ses anciens ministres dans son cabinet

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XALIMANEWS: Quelques semaines après son élection à la présidence de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko poursuit la structuration de son cabinet en procédant à la nomination d’une dizaine de conseillers techniques spéciaux, parmi lesquels figurent plusieurs anciens ministres de son gouvernement dissous par le président Bassirou Diomaye Faye. ￼

Après la nomination de Marie Rose Faye au poste de directrice de cabinet, le président de l’Assemblée nationale a porté son choix sur plusieurs personnalités politiques et technocrates pour renforcer son équipe.

Parmi les nouveaux conseillers techniques spéciaux figurent notamment Daouda Ngom, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, Khady Diène Gaye, Alioune Sall, Maïmouna Dièye, Amadou Chérif Diouf, Fatou Diouf, Alpha Ba ainsi que Ibrahima Thiam.

Ces nominations sont interprétées par certains observateurs comme une volonté de l’ancien Premier ministre de maintenir à ses côtés plusieurs figures de son camp politique écartées du nouvel exécutif, tout en consolidant l’influence de son parti au sein de l’institution parlementaire. Cette réorganisation intervient dans un contexte de relations tendues entre l’ex-chef du gouvernement et le président de la République, sur fond de divergences politiques et institutionnelles

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