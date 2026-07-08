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Riz local au Sénégal : l’État débloque 3,15 milliards FCFA pour soutenir les producteurs et écouler les stocks

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XALIMANEWS: Face à la crise de la commercialisation du riz local dans la vallée du fleuve Sénégal, l’État du Sénégal a annoncé plusieurs mesures destinées à soutenir les producteurs et à protéger le pouvoir d’achat des ménages. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a notamment facilité l’achat de près de 9 000 tonnes de riz blanc par des importateurs sénégalais, pour un montant estimé à 3,15 milliards de francs CFA.

Selon le secrétaire général du ministère, Seydina Aboubacar Ndiaye, cette opération a été menée avec l’appui de l’Agence de régulation des marchés et de la direction du commerce intérieur afin d’offrir des débouchés rapides aux producteurs locaux.

L’État prévoit également une subvention de 50 francs CFA par kilogramme de riz au profit des riziculteurs, tandis qu’un mémorandum d’entente doit être signé entre les autorités et les commerçants partenaires pour organiser durablement l’achat et la distribution du riz local sur l’ensemble du territoire national.

Cette initiative intervient alors que le Comité interprofessionnel du riz a récemment alerté les autorités sur les importantes quantités de riz invendues dans la vallée du fleuve Sénégal, une situation susceptible de compromettre la prochaine campagne agricole et les ambitions du pays en matière de souveraineté alimentaire.

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