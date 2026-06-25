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Mondial 2026 : le Sénégal a plus de 70 % de chances de se qualifier selon les statistiques

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XALIMANEWS: Malgré deux défaites consécutives face à la France (1-3) et à la Norvège (2-3), l’équipe nationale du Sénégal conserve de solides chances de qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. C’est ce que révèlent les estimations de deux références mondiales en matière de statistiques footballistiques, Football Meets Data et Opta.

Les Lions de la Teranga affronteront l’Irak ce vendredi à Toronto, au Canada, à partir de 19 heures GMT, dans une rencontre décisive pour leur avenir dans la compétition.

Selon Football Meets Data, le vainqueur du duel Sénégal-Irak, actuellement considéré comme le troisième potentiel du groupe I, disposerait de 72 % de chances de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes qualifiés pour le tour suivant.

Le site de RMC Sport, qui relaie ces projections, souligne que les différents modèles de simulation excluent pratiquement l’hypothèse d’un match nul. « Dès lors, le vainqueur aura trois points et une vraie chance de finir parmi les huit meilleurs troisièmes », indique le média français.

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De son côté, Opta, référence mondiale dans l’analyse des données sportives, accorde précisément 69,54 % de chances de qualification au Sénégal. Le superordinateur de la plateforme prévoit même une victoire des hommes de Sadio Mané face à l’Irak, ce qui rapprocherait considérablement les Lions d’une place en seizièmes de finale.

À l’approche de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, la bataille pour les places qualificatives s’annonce intense. Plusieurs sélections sont déjà hors course. Il s’agit d’Haïti, de la Jordanie, du Panama, de la Tunisie et de la Turquie, officiellement éliminés de la compétition.

Le Sénégal joue donc son destin vendredi avec l’espoir de renverser la tendance et de poursuivre son aventure mondiale malgré un début de tournoi compliqué.

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