Bonne nouvelle pour Madiambal Diagne : son épouse Mabintou retrouve sa liberté de mouvement

XALIMANEWS: Une avancée significative est enregistrée dans le dossier impliquant l’épouse du journaliste et patron de presse Madiambal Diagne. Selon les informations rapportées, Mabintou Diagne est désormais libre de tout mouvement après la levée de son assignation à résidence.

Cette décision met fin aux restrictions qui pesaient sur sa liberté de circulation. Désormais, elle n’est plus soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du juge d’instruction pour quitter son domicile ou effectuer des déplacements.

La levée de cette mesure judiciaire marque ainsi un tournant important dans la procédure. Toutes les restrictions qui limitaient jusqu’ici sa liberté ont été supprimées, lui permettant de retrouver une totale liberté de mouvement