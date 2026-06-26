Sénégal – Irak : comment Iliman Ndiaye, Assane Diao et Ibrahim Mbaye peuvent faire la différence

XALIMANEWS: Le match Sénégal – Irak s’annonce comme une opposition intéressante entre une équipe sénégalaise plus riche individuellement et une sélection irakienne disciplinée, compacte et difficile à manœuvrer. Le Sénégal part avec un léger avantage sur le papier, mais devra rester concentré pour éviter les pièges d’un adversaire qui sait défendre en bloc bas et exploiter les contres.

Le Sénégal dispose de plusieurs atouts majeurs pour faire la différence. L’équipe s’appuie avant tout sur une forte intensité physique, une capacité à répéter les efforts et une vitesse importante dans les transitions offensives. Les joueurs sénégalais sont également habitués aux grands rendez-vous internationaux, ce qui constitue un avantage non négligeable dans ce type de rencontre. Toutefois, l’équipe doit encore gagner en constance et en efficacité dans le dernier geste.

Dans ce dispositif offensif, Iliman Ndiaye joue un rôle central. Capable d’évoluer entre les lignes, il peut casser les blocs défensifs grâce à sa technique et sa vision du jeu. Il sera un élément clé pour créer des décalages et orienter le jeu offensif du Sénégal face à une défense regroupée.

La vitesse de Assane Diao constitue également une arme importante. Ses appels dans le dos de la défense adverse peuvent permettre d’étirer le bloc irakien et d’ouvrir des espaces pour ses coéquipiers. Dans un match où les espaces seront rares, sa capacité à attaquer la profondeur sera déterminante.

De son côté, Ibrahim Mbaye apporte un profil différent basé sur la percussion et le dribble. Il est capable de faire basculer une action en un contre un et de créer le déséquilibre sur les côtés. Son apport sera essentiel pour casser la densité défensive de l’Irak.

Au milieu de terrain, Bara Sapoko Ndiaye aura un rôle d’équilibre et de régulation. Il devra assurer la circulation du ballon, sécuriser les phases de transition et orienter le jeu vers l’avant. Son importance sera capitale pour éviter les pertes de balle dangereuses qui pourraient profiter aux contres irakiens.

Dans les buts, le choix de Yohan Diouf peut apporter une certaine stabilité. Pressenti pour remplacer Mory Diaw dans cette configuration, il devra répondre présent sur les centres, les situations chaudes et faire preuve de sérénité dans les moments de pression.

L’Irak, de son côté, s’appuie principalement sur une organisation défensive solide et un bloc compact. L’équipe cherche avant tout à fermer les espaces, à ralentir le jeu adverse et à profiter des erreurs pour lancer des contre-attaques rapides. Cependant, elle présente des limites en termes de créativité offensive et de constance face à des équipes qui imposent un rythme élevé.

Pour que le Sénégal s’impose, plusieurs clés tactiques seront essentielles. Il faudra imposer un rythme élevé dès le début du match afin de faire reculer l’adversaire. L’utilisation des côtés avec la vitesse et la percussion sera également déterminante pour étirer le bloc défensif irakien. Il sera aussi important de jouer entre les lignes pour désorganiser la structure adverse, tout en évitant les pertes de balle dans les zones dangereuses.

Enfin, sur le plan du scénario, le Sénégal part favori et devrait logiquement dominer la possession et les occasions. Si les Lions parviennent à concrétiser leurs temps forts et à rester solides défensivement, ils peuvent s’imposer sur un score de 2–0 ou 3–1. Ce match dépendra surtout de la capacité du Sénégal à être efficace et constant dans ses temps forts.