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Kolda : où est passé le nouveau-né ? Une affaire pleine de zones d’ombre

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XALIMANEWS: La Sûreté urbaine du commissariat central de Kolda a interpellé, le 23 juin 2026, un couple soupçonné d’infanticide présumé, à la suite d’un signalement médical et de déclarations contradictoires entourant un accouchement douteux.

Tout est parti d’une alerte du médecin-chef de la région, signalant un cas suspect impliquant une femme admise au poste de santé de Sikilo Ouest. Les enquêteurs se sont rendus sur place et ont identifié la mise en cause, une ménagère résidant au quartier Zone Lycée.

Selon les premiers éléments recueillis auprès de la sage-femme, la patiente s’était présentée le 20 juin pour de fortes douleurs abdominales. Elle lui aurait ensuite confié avoir accouché à domicile avant que sa famille n’enterre le nouveau-né. Cependant, une version différente a été rapportée le lendemain par le mari, qui affirme que son épouse lui aurait plutôt dit avoir accouché au poste de santé, où le personnel médical aurait pris en charge l’inhumation.

Face à ces contradictions, la police a ouvert une enquête. La sage-femme a indiqué que la grossesse était arrivée à un terme quasi complet, estimé à 37 semaines d’aménorrhée.

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Interrogée à son tour, la femme a modifié sa déclaration, affirmant avoir accouché en cours de route le 19 juin d’un fœtus mort-né de six mois, après que son époux aurait refusé de la conduire à l’hôpital. Elle soutient avoir ensuite abandonné le corps dans un endroit isolé recouvert de feuilles.

De son côté, le mari, marchand ambulant, a formellement nié toute négligence ou refus d’assistance.

Les opérations de ratissage menées par les forces de l’ordre sur le lieu indiqué sont restées infructueuses : aucun corps n’a été retrouvé. Les enquêtes de voisinage n’ont également apporté aucun élément supplémentaire.

Au regard de la gravité des faits et des incohérences relevées dans les différentes versions, le couple a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

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