Sénégal – Irak : Iliman Ndiaye en lucarne, les Lions s’envolent (5-0)

XALIMANEWS: Le Sénégal continue son festival offensif et humilie l’Irak sur le score de 5-0 dans ce match de Coupe du monde 2026.

Cette fois, c’est Iliman Ndiaye qui s’illustre avec une superbe frappe en lucarne, venue conclure une action parfaitement maîtrisée par les Lions de la Teranga. Intraitables dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Pape Thiaw ne laissent aucune chance à une équipe irakienne totalement dépassée.

Après les buts d’Abdoulaye Seck, d’Ismaïla Sarr et le doublé spectaculaire de Pape Guèye, le Sénégal continue d’appuyer et démontre une efficacité redoutable devant le but.