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Sénégal – Irak : Festival de buts, les Lions écrasent tout (5-0) et rêvent des 8es

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XALIMANEWS: C’est terminé à Toronto, et le Sénégal signe une victoire éclatante 5-0 face à l’Irak. Une prestation maîtrisée de bout en bout par les Lions de la Teranga, qui confirment leur montée en puissance dans cette Coupe du monde 2026.

Après une première période déjà bien contrôlée, les hommes de Pape Thiaw ont déroulé en seconde mi-temps avec des buts signés Abdoulaye Seck, Ismaïla Sarr, un doublé spectaculaire de Pape Guèye, puis une frappe sublime d’Iliman Ndiaye. Une soirée parfaite offensivement, marquée par la variété des buteurs et l’efficacité collective.

Réduits à dix, les Irakiens n’ont jamais pu inverser la tendance face à une équipe sénégalaise bien organisée, agressive dans les duels et inspirée dans les derniers mètres.

Avec ce succès large, le Sénégal se replace idéalement dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale, avec désormais une différence de buts très favorable qui pourrait compter dans le classement final du groupe.

DEPECHES

Sénégal – Irak : Iliman Ndiaye en lucarne, les Lions s’envolent (5-0)
Sénégal – Irak : Pape Guèye s’offre un doublé sur une reprise de volée phénoménale, les Lions écrasent l’Irak (4-0)
Sénégal – Irak : Pape Guèye marque sur son premier ballon, les Lions déroulent (3-0)
Mondial 2026 : le Sénégal devant l’Irak à la pause grâce à Abdoulaye Seck

Les Lions envoient un message fort : ils sont bien lancés dans leur Mondial.

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