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Sénégal – Irak : Pape Guèye s’offre un doublé sur une reprise de volée phénoménale, les Lions écrasent l’Irak (4-0)

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XALIMANEWS: Le Sénégal est en train de réaliser un véritable récital face à l’Irak. Les Lions de la Teranga ont inscrit un quatrième but grâce à un doublé de Pape Guèye, auteur d’une reprise de volée exceptionnelle après un service parfait d’Iliman Ndiaye.

Entré en cours de jeu, le milieu sénégalais est irrésistible. Après avoir marqué sur son premier ballon d’une frappe subtile, Pape Guèye a récidivé quelques minutes plus tard. Idéalement lancé par Iliman Ndiaye, il a déclenché une reprise de volée puissante et précise qui n’a laissé aucune chance au gardien irakien.

Ce quatrième but vient couronner une prestation de très haut niveau des hommes de Pape Thiaw. Déjà devant grâce aux réalisations d’Abdoulaye Seck et d’Ismaïla Sarr, les Lions ont ensuite déroulé leur football face à une équipe d’Irak réduite à dix depuis la première période.

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