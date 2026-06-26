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Sénégal – Irak : Pape Guèye marque sur son premier ballon, les Lions déroulent (3-0)

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Le Sénégal est en démonstration face à l’Irak. Les Lions de la Teranga ont inscrit un troisième but grâce à Pape Guèye, auteur d’une superbe frappe subtile sur son tout premier ballon après son entrée en jeu.

Déjà devant grâce aux réalisations d’Abdoulaye Seck en première période puis d’Ismaïla Sarr au retour des vestiaires, les hommes de Pape Thiaw ont définitivement pris le large en profitant de leur supériorité numérique après l’expulsion d’un joueur irakien.

À peine entré sur la pelouse, Pape Guèye n’a pas tardé à se mettre en évidence. D’un geste plein de finesse, le milieu de terrain a trompé le gardien irakien pour porter le score à 3-0, déclenchant l’enthousiasme des supporters sénégalais.

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