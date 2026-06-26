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Mondial 2026 : Ismaïla Sarr fait le break, le Sénégal domine l’Irak (2-0)

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XALIMANEWS: Le Sénégal prend une sérieuse option sur la qualification. En seconde période de son troisième match de groupe de la Coupe du monde 2026 face à l’Irak, les Lions de la Teranga ont inscrit un deuxième but grâce à Ismaïla Sarr, portant le score à 2-0.

Après l’ouverture du score du défenseur Abdoulaye Seck en première période, les hommes de Pape Thiaw ont confirmé leur domination en faisant le break. Profitant de leur supériorité numérique après l’expulsion d’un joueur irakien avant la pause, les Sénégalais ont continué à mettre la pression sur leurs adversaires.

Le deuxième but d’Ismaïla Sarr récompense une prestation sérieuse des Lions, qui affichent davantage de maîtrise dans le jeu et se montrent efficaces dans les deux surfaces. L’attaquant sénégalais a parfaitement conclu une action collective pour donner un avantage plus confortable à son équipe.

À 2-0, le Sénégal se rapproche d’un succès précieux dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale. Les dernières minutes seront déterminantes pour conserver cette avance et, pourquoi pas, améliorer encore la différence de buts, un élément qui pourrait peser dans le classement final du groupe.

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