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Sénégal Vs Irak: Pape Thiaw dévoile son plan : Mané, Sarr et Habib Diarra pour faire tomber l’adversaire

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XALIMANEWS: À l’approche d’un match décisif pour les lions dans cette coupe du monde, cette composition probable des Lions du Sénégal suscite de nombreux débats parmi les supporters. Alignée en 4-2-3-1, l’équipe mise sur un équilibre entre expérience, jeunesse et puissance offensive afin d’aller chercher un résultat déterminant.

Dans les buts, Mory Diaw est pressenti pour débuter. Malgré les interrogations de certains supporters sur ses dernières prestations, le portier devrait conserver la confiance du sélectionneur.

La défense serait composée de Krépin Diatta sur le côté droit, d’Abdoulaye Seck et de Moussa Niakhaté dans l’axe, tandis qu’Ismaïl Jakobs occuperait le flanc gauche. Une ligne défensive qui devra faire preuve de solidité tout en accompagnant les phases offensives.

Au milieu de terrain, le brassard de capitaine reviendrait à Idrissa Gana Guèye, associé à Lamine Camara dans un double pivot. Leur mission sera de récupérer les ballons, d’assurer les transitions et de protéger la défense face aux offensives adverses.

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Plus haut sur le terrain, Ibrahima Mbaye, Habib Diarra et Sadio Mané formeraient un trio offensif chargé de créer le danger. La vitesse de Mbaye, la qualité technique de Diarra et l’expérience de Mané pourraient faire la différence dans les trente derniers mètres.

En pointe, Ismaïla Sarr serait chargé de mener l’attaque. Grâce à sa vitesse, sa mobilité et sa capacité à prendre la profondeur, il représenterait une menace constante pour la défense adverse.

Sur le papier, cette équipe possède un fort potentiel offensif. Les combinaisons entre Mané, Sarr, Diarra et Mbaye pourraient permettre au Sénégal de se montrer dangereux aussi bien en contre-attaque que dans les phases de possession.

Toutefois, la prestation du gardien Mory Diaw sera particulièrement scrutée. Plusieurs observateurs estiment que son rendement récent n’a pas totalement rassuré les supporters, faisant du poste de gardien l’un des principaux sujets de discussion autour de cette composition.

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