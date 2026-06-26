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Mondial 2026 : le Sénégal devant l’Irak à la pause grâce à Abdoulaye Seck

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XALIMANEWS: À la pause au BMO Field de Toronto, le Sénégal tient pour l’instant le résultat qu’il lui fallait.

Le Sénégal mène 1-0 face à l’Irak grâce à une réalisation du défenseur Abdoulaye Seck. Les Irakiens évoluent également à dix joueurs après un carton rouge reçu en première période, ce qui donne un avantage numérique important aux Lions pour les 45 dernières minutes. ￼

Cette avance place les hommes de Pape Thiaw dans une position favorable, mais rien n’est encore acquis. Une deuxième période sérieuse sera nécessaire pour conserver l’avantage, voire inscrire un deuxième but afin de se mettre définitivement à l’abri et maximiser leurs chances de qualification.

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