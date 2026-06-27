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Choc en vue pour les Lions : un 16e de finale à haut risque

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Les Lions peuvent désormais se projeter sur leur prochain défi dans cette compétition internationale. À l’issue de la phase de groupes, plusieurs scénarios se dessinent pour le Sénégal, en fonction de son classement parmi les meilleures équipes classées troisièmes.
Actuellement positionnés provisoirement à la 5e place de ce classement spécifique, les Sénégalais pourraient hériter d’un adversaire de taille : l’Angleterre, leader du groupe L. Une affiche qui s’annonce déjà comme un véritable choc des 16es de finale.
Mais les possibilités restent nombreuses. Si le Sénégal termine à la 6e place des meilleurs troisièmes, il affrontera alors la Suisse, première du groupe C. En cas de 7e position, les Lions devront se mesurer au vainqueur du groupe K, qui pourrait être la Colombie ou le Portugal. Enfin, s’ils se classent 8es, ils croiseront le fer avec la Belgique.
Un tableau fixé à l’avance par la FIFA
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces affiches ne sont pas décidées après coup. La FIFA établit avant le début de la compétition un tableau final précis, qui détermine à l’avance les croisements entre groupes et positions de classement.
Dans ce système, chaque place obtenue (1er, 2e ou meilleur 3e) correspond à une position spécifique dans le tableau des phases à élimination directe. Ainsi, un meilleur troisième classé 5e, 6e, 7e ou 8e est automatiquement dirigé vers un adversaire prédéfini.
Une logique de mérite sportif
Ce format répond à une logique simple : récompenser les équipes les plus performantes lors de la phase de groupes. Les premiers de groupe bénéficient donc d’un avantage en affrontant des équipes théoriquement moins bien classées, comme les meilleurs troisièmes.
De leur côté, ces derniers, bien que qualifiés, doivent relever un défi plus important en se mesurant à des adversaires de haut niveau.
Un classement des meilleurs troisièmes décisif
Le classement des troisièmes repose sur plusieurs critères établis par la FIFA :
le nombre de points obtenus
la différence de buts
le nombre de buts marqués
le fair-play (cartons)
et en dernier recours, un tirage au sort
Les huit meilleurs troisièmes accèdent ainsi aux 16es de finale, où leur position détermine directement leur adversaire.
Une attente sous tension
Dans ce contexte, chaque détail compte pour le Sénégal. Le classement final pourrait non seulement sceller la qualification, mais aussi définir l’ampleur du défi à venir.
Une chose est sûre : quel que soit l’adversaire, les Lions devront se préparer à un combat de très haut niveau.

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