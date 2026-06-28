Sénégal – Belgique : le choc qui peut faire entrer les Lions dans l’histoire

XALIMANEWS: Le suspense est terminé. Les Lions de la Téranga connaissent désormais leur adversaire pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal affrontera la Belgique, première du groupe G, dans un duel qui s’annonce particulièrement relevé. ￼

La rencontre est programmée le mercredi 1er juillet au Seattle Stadium, où les hommes de Pape Thiaw tenteront de poursuivre leur belle aventure après leur large victoire (5-0) face à l’Irak, synonyme de qualification parmi les meilleurs troisièmes. ￼

Face à une sélection belge emmenée par plusieurs joueurs d’expérience, le Sénégal devra confirmer sa montée en puissance pour espérer décrocher une place en huitièmes de finale. Ce choc entre les Lions de la Téranga et les Diables Rouges promet une opposition de très haut niveau.