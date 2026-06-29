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Révision constitutionnelle : Abdou Mbow au cœur d’un incident, forces de l’ordre mobilisées

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XALIMANEWS: Abdou Mbow a été au centre de fortes tensions ce lundi à l’Assemblée nationale, lors de la séance plénière consacrée à l’examen du projet de révision constitutionnelle. La séance, qui devait se dérouler dans un cadre strictement institutionnel, a rapidement dégénéré en affrontements et scènes de confusion dans l’hémicycle.

Après une première intervention jugée particulièrement ferme, le président du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal est revenu à la tribune, où il a refusé de quitter le pupitre. Cette position a provoqué un blocage immédiat du déroulement normal des travaux parlementaires.

La situation s’est ensuite aggravée lorsque des députés de la majorité Pastef se sont dirigés vers la tribune pour tenter de l’en déloger. Des échanges physiques ont éclaté entre parlementaires, entraînant une bousculade générale et une atmosphère de tension extrême autour du perchoir.

Face à l’escalade et à l’impossibilité de reprendre les débats, les forces de sécurité présentes dans l’hémicycle, notamment les éléments du Groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), sont intervenues. Ils ont procédé à l’évacuation d’Abdou Mbow de la tribune afin de rétablir l’ordre et permettre la reprise de la séance.

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