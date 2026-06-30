Depeches

Louga : attaque à main armée contre un service de transfert d’argent, des coups de feu tirés en l’air

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Un point de service de transfert d’argent Wave a été la cible d’un violent braquage lundi soir dans la commune de Louga. L’attaque, menée par une bande d’environ quinze individus armés et pour certains encagoulés, a permis aux assaillants d’emporter une importante somme d’argent ainsi que plusieurs téléphones portables utilisés pour les opérations, pour un préjudice estimé à près de 10 millions de francs CFA.

Les faits se sont déroulés peu après 21 heures au quartier Montagne, non loin du rond-point de Keur Momar Sarr. Selon un témoin, les assaillants, arrivés à bord d’un véhicule de type pick-up L200, ont fait irruption brusquement dans le point de service alors que l’équipe procédait à un changement de poste.

Une fois sur place, certains membres du groupe ont pénétré dans le local pour s’emparer de l’argent et du matériel, tandis que d’autres restaient à l’extérieur en tirant des coups de feu en l’air afin d’intimider les riverains et empêcher toute intervention. Après leur forfait, les assaillants ont pris la fuite.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d’identifier et de retrouver les membres de cette bande organisée.

DEPECHES

Affaires des homosexuels arrêtés à Rosso : ce que révèlent les éléments saisis par les enquêteurs
Un commerce de café utilisé comme couverture pour un trafic de drogue à Diamaguène
Révision constitutionnelle : Abdou Mbow au cœur d’un incident, forces de l’ordre mobilisées
Kolda : où est passé le nouveau-né ? Une affaire pleine de zones d’ombre
Share This Article
Previous Article Affaires des homosexuels arrêtés à Rosso : ce que révèlent les éléments saisis par les enquêteurs
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

DepechesPolitique

Dernière minute : liberté provisoire accordée à Pape Malick Ndour

Depeches

Affaire du fils d’un magistrat : le journaliste Mor Mbaye Cissé en garde à vue après une publication controversée।

Depeches

Khar Yalla : ils commandent pour 86 000 FCFA de repas sans payer pour l’anniversaire de leur fils, un couple arrêté par la police

Depeches

Touba : 358 interpellations, drogues, armes et produits prohibés saisis lors de l’opération « Saxxal Karangué »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Exploit historique : le Paraguay élimine l’Allemagne aux tirs au but !

Football

Coupe du Monde 2026 : l’Afrique frappe un grand coup avec neuf nations qualifiées pour les seizièmes de finale

A la Une Les lions

Sénégal – Belgique : le choc qui peut faire entrer les Lions dans l’histoire

Les lions

Choc en vue pour les Lions : un 16e de finale à haut risque

A la Une Football

Mondial 2026 : quels adversaires possibles pour le Sénégal en seizièmes de finale ?