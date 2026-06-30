Louga : attaque à main armée contre un service de transfert d’argent, des coups de feu tirés en l’air

XALIMANEWS: Un point de service de transfert d’argent Wave a été la cible d’un violent braquage lundi soir dans la commune de Louga. L’attaque, menée par une bande d’environ quinze individus armés et pour certains encagoulés, a permis aux assaillants d’emporter une importante somme d’argent ainsi que plusieurs téléphones portables utilisés pour les opérations, pour un préjudice estimé à près de 10 millions de francs CFA.

Les faits se sont déroulés peu après 21 heures au quartier Montagne, non loin du rond-point de Keur Momar Sarr. Selon un témoin, les assaillants, arrivés à bord d’un véhicule de type pick-up L200, ont fait irruption brusquement dans le point de service alors que l’équipe procédait à un changement de poste.

Une fois sur place, certains membres du groupe ont pénétré dans le local pour s’emparer de l’argent et du matériel, tandis que d’autres restaient à l’extérieur en tirant des coups de feu en l’air afin d’intimider les riverains et empêcher toute intervention. Après leur forfait, les assaillants ont pris la fuite.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d’identifier et de retrouver les membres de cette bande organisée.