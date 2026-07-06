Mercato: Bamba Dieng se dirige vers l’Arabie saoudite après son départ de Lorient

XALIMANEWS: Libre de tout engagement depuis la fin de son aventure avec le FC Lorient, Bamba Dieng est sur le point d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Arabie saoudite.

À 26 ans, l’attaquant sénégalais, qui avait choisi de ne pas prolonger son contrat avec le club breton, suscitait l’intérêt de plusieurs formations évoluant dans les cinq grands championnats européens. Malgré ces sollicitations, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a privilégié la destination saoudienne.

Le choix de l’international sénégalais s’inscrit dans la dynamique du championnat saoudien, qui continue d’attirer de nombreux joueurs grâce à ses ambitions sportives et à ses moyens financiers. Bamba Dieng devrait ainsi poursuivre sa carrière dans la Saudi Pro League, où il est attendu pour finaliser son engagement avec son futur club.