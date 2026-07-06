APF 2026 : Malick Ndiaye à Yaoundé pour officialiser son accession à la vice-présidence

XALIMANEWS: Le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, est arrivé à Yaoundé, au Cameroun, où il participera à la 51ᵉ Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), prévue du 7 au 12 juillet 2026.

Président de la Section sénégalaise de l’APF, Malick Ndiaye prendra part aux travaux aux côtés des présidents d’assemblées parlementaires, de parlementaires et de représentants des différentes sections membres de l’organisation, selon une source officielle.

Cette 51ᵉ Session sera consacrée à plusieurs enjeux majeurs, notamment le renforcement de la démocratie, la coopération parlementaire, la paix, la bonne gouvernance et le développement durable dans l’espace francophone.

L’un des temps forts de cette rencontre sera l’officialisation de l’élection de Malick Ndiaye au poste de Premier vice-président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Cette nomination, qui sera entérinée lors de l’assemblée générale de l’APF, témoigne de la confiance accordée au Sénégal au sein de l’organisation.

Selon l’Assemblée nationale, cette reconnaissance vient renforcer le rayonnement de la diplomatie parlementaire sénégalaise et confirme la place grandissante du Sénégal dans les instances de la Francophonie.