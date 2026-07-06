International

APF 2026 : Malick Ndiaye à Yaoundé pour officialiser son accession à la vice-présidence

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, est arrivé à Yaoundé, au Cameroun, où il participera à la 51ᵉ Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), prévue du 7 au 12 juillet 2026.

Président de la Section sénégalaise de l’APF, Malick Ndiaye prendra part aux travaux aux côtés des présidents d’assemblées parlementaires, de parlementaires et de représentants des différentes sections membres de l’organisation, selon une source officielle.

Cette 51ᵉ Session sera consacrée à plusieurs enjeux majeurs, notamment le renforcement de la démocratie, la coopération parlementaire, la paix, la bonne gouvernance et le développement durable dans l’espace francophone.

L’un des temps forts de cette rencontre sera l’officialisation de l’élection de Malick Ndiaye au poste de Premier vice-président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Cette nomination, qui sera entérinée lors de l’assemblée générale de l’APF, témoigne de la confiance accordée au Sénégal au sein de l’organisation.

Selon l’Assemblée nationale, cette reconnaissance vient renforcer le rayonnement de la diplomatie parlementaire sénégalaise et confirme la place grandissante du Sénégal dans les instances de la Francophonie.

DEPECHES

Pourquoi l’Allemagne mise davantage sur le Sénégal
À Berlin, Diomaye Faye séduit les investisseurs allemands et mise sur la Vision Sénégal 2050
À New York, le Sénégal soutient l’offensive diplomatique de l’APF pour intégrer l’ONU comme observateur।
À New York, le Sénégal soutient l’offensive diplomatique de l’APF pour intégrer l’ONU comme observateur।
Share This Article
Previous Article Haschich : le fils présumé d’un ministre déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt
Next Article Mercato: Bamba Dieng se dirige vers l’Arabie saoudite après son départ de Lorient
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

International

Diplomatie : Diomaye Faye attendu au Ghana puis en Allemagne

A la UneInternational

Sénégal-Gambie : Diomaye Faye et Adama Barrow renforcent leur partenariat stratégique

A la UneInternational

Secrétariat général de l’ONU : Macky Sall en action à Genève

A la UneInternational

Escalade entre Washington et Téhéran : une nouvelle frappe américaine ravive les tensions

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Mercato: Bamba Dieng se dirige vers l’Arabie saoudite après son départ de Lorient

Lutte

Interpellation de Coly Faye 2 : ce qui s’est réellement passé

Football

Mondial 2026 : Canada 0-3 Maroc, qualification éclatante des Lions de l’Atlas

Football

Hervé Renard quitte la tête de la sélection tunisienne

Football

Sénégal/Mondial 2026 : la FSF en réunion, Pape Thiaw reste en poste