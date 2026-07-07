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Sénégal, Égypte : deux scénarios, un même immense regret

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XALIMANEWS: L’Afrique est passée tout près d’un exploit historique. Mais, une fois encore, le rendez-vous avec les grandes nations du football mondial s’est terminé par une immense désillusion.

Après l’élimination du Sénégal, c’est l’Égypte qui a vu son rêve de poursuivre l’aventure mondiale s’éteindre. Les Pharaons avaient pourtant fait le plus difficile en menant 2-0 face à l’Argentine. Puis, tout a basculé. En quelques minutes, l’expérience, le talent et le génie de Lionel Messi ont inversé le destin d’un match qui semblait promis aux Égyptiens.

Le constat est cruel : deux sélections africaines ont eu leur qualification entre les mains avant de la laisser s’échapper. Le Sénégal comme l’Égypte n’ont pas été dominés du début à la fin ; ils ont surtout payé au prix fort leurs moments de déconcentration et leur incapacité à tuer le match lorsque l’occasion s’est présentée.

Cette Coupe du monde rappelle une vérité implacable : au plus haut niveau, les détails font les champions. Les grandes équipes savent souffrir, patienter et frapper au moment opportun. Les sélections africaines, elles, continuent de manquer ce petit supplément de maîtrise qui transforme une belle performance en exploit historique.

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Il y a certes de la déception, mais aussi des raisons d’espérer. Le niveau affiché par les représentants africains montre que l’écart avec les meilleures nations se réduit progressivement. Il reste désormais à franchir le cap psychologique et tactique qui permettra, enfin, de convertir ces promesses en victoires.

L’Afrique peut nourrir des regrets. Mais elle doit surtout retenir les leçons de ces éliminations pour que, demain, ces scénarios cruels deviennent enfin des histoires de triomphe.

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