Tensions entre joueurs et relâchement à l’hôtel Hyatt : le commissaire Djibril Camara balaie les accusations

XALIMANEWS: Face aux rumeurs faisant état de tensions entre certains joueurs, d’un relâchement au sein de l’hôtel Hyatt et d’actes d’indiscipline interne au sein de la sélection, l’officier de sécurité de la Fédération, le commissaire Djibril Camara, est monté au créneau pour apporter un démenti catégorique.

Selon lui, « il n’y a eu aucune indiscipline à l’hôtel », qualifiant les informations relayées de « gratuites et infondées ». Le responsable de la sécurité assure que le dispositif mis en place autour de la délégation était particulièrement rigoureux afin de garantir la sérénité du groupe durant toute la compétition.

Le commissaire Djibril Camara souligne que la sécurité reposait sur un important dispositif comprenant notamment la présence du Bureau d’investigation et de protection (BIP), de la police américaine ainsi que d’agents de sécurité privés chargés de veiller au respect des consignes et à la protection des joueurs.

Concernant les moments de détente accordés aux membres de l’équipe, il précise que les joueurs n’ont bénéficié que d’un seul quartier libre, organisé de manière encadrée et ordonnée, loin des allégations évoquant des sorties répétées ou incontrôlées.

Il affirme également que des agents de sécurité étaient postés en permanence au niveau des ascenseurs et des escaliers menant aux chambres des joueurs, afin de contrôler les accès et d’éviter toute intrusion ou déplacement non autorisé.

Le responsable de la sécurité indique enfin que seuls les joueurs et les membres du staff technique avaient accès aux espaces qui leur étaient réservés, preuve, selon lui, du sérieux des mesures mises en œuvre tout au long du séjour de la délégation.

Par cette sortie médiatique, le commissaire Djibril Camara entend mettre un terme aux spéculations et rassurer l’opinion publique sur la discipline et la cohésion qui ont régné au sein du groupe.