Le quatrième pouvoir en péril (Par Aly Saleh)

Enquête sur les maux silencieux qui asphyxient la presse sénégalaiseLongtemps saluée comme l’un des paysages médiatiques les plus dynamiques et pluralistes d’Afrique de l’Ouest, la presse sénégalaise traverse aujourd’hui une tempête sans précédent. Jadis pilier incontestable de la démocratie et sentinelle des libertés, le “quatrième pouvoir” national vacille sous le poids de crises multiples. Qu’elles soient d’ordre financier, politique, éthique ou sécuritaire, ces difficultés ne sont plus de simples incidents de parcours, mais les symptômes d’un mal structurel profond qui gangrène la profession. Le signal d’alarme est d’ailleurs international : au Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF), le Sénégal a subi une chute vertigineuse, dégringolant de la 49e place en 2021 à la 94e place. Dès lors, une question cruciale se pose : quels sont ces maux majeurs qui étouffent le journalisme au Sénégal, et comment menacent-ils l’équilibre même de la société ?L’asphyxie économique et la précarité socialeAu cœur des crises qui secouent la presse sénégalaise se trouve une équation financière devenue presque impossible à résoudre. Aujourd’hui, la viabilité économique des médias est lourdement compromise par une dépendance excessive vis-à-vis des subventions publiques et par des pressions fiscales asphyxiantes, marquées par des blocages de comptes bancaires qui ont mené plusieurs entreprises historiques au bord de la faillite. Cette fragilité financière se répercute de plein fouet sur les conditions de vie des professionnels de l’information. Entre salaires dérisoires, contrats de travail inexistants et arriérés de paiement chroniques, le journaliste sénégalais exerce trop souvent dans une précarité extrême.Témoignage de Moussa Diagne, reporter dans un quotidien privé à Dakar.”Cela fait quatre mois que je n’ai pas reçu mon salaire complet. Pour venir à la rédaction, je dois parfois emprunter l’argent du transport à des proches. Comment voulez-vous que l’on reste concentré sur l’investigation ou que l’on refuse des faveurs quand on ne sait pas si on pourra nourrir sa famille le soir ? La précarité est le premier ennemi de notre indépendance”Ce climat d’insécurité sociale fragilise l’indépendance des rédactions et ouvre la porte à des dérives éthiques, transformant la quête de l’information en une simple lutte pour la survie quotidienne.La polarisation politique et le piège de la partisanerieAu-delà de sa fragilité financière, le paysage médiatique sénégalais souffre d’une polarisation politique extrême qui menace son rôle de contre-pouvoir. De nombreux organes de presse sont aujourd’hui détenus par des figures politiques ou des hommes d’affaires affiliés à des clans, transformant l’information en un outil d’influence ou de propagande. Cette mainmise idéologique divise le secteur en deux blocs antagonistes pro-pouvoir et pro-opposition, au détriment d’un traitement de l’actualité neutre, nuancé et vérifié.Témoignage de Fatou Diaw, ancienne secrétaire de rédaction : “Dans mon ancien média, la ligne éditoriale ne changeait pas en fonction des faits, mais en fonction des intérêts politiques du patron. Si une information dérangeait ses alliés, elle passait à la trappe. Si elle enfonçait ses adversaires, elle faisait la Une, même sans vérification solide. Le public n’est pas dupe, il voit bien que le débat s’appauvrit”. Pris en étau dans ces guerres de positionnement, le citoyen, face à des lignes éditoriales dictées par des agendas partisans, perd progressivement confiance en une presse qui peine à s’affranchir des chapelles politiques pour servir l’intérêt général.La dérive éthique et le déficit de crédibilitéCe double piège économique et politique a fini par altérer l’ADN même du journalisme sénégalais : son éthique. La précarité des reporters a favorisé l’émergence systémique du “journalisme d’aliment”, où la quête de vérité s’efface parfois devant le versement de perdiems (frais de couverture) par les organisateurs d’événements. À cela s’ajoute la révolution numérique qui, faute d’une régulation stricte, a transformé la course à l’audience web en un terrain fertile pour le sensationnalisme, les fausses nouvelles (fake news) et le mépris de la vie privée. L’accès non réglementé à la profession permet à des chroniqueurs et des animateurs sans formation déontologique d’occuper l’espace médiatique. Ce manque de rigueur global nourrit une grave crise de confiance avec le public, qui ne sait plus distinguer l’information vérifiée du simple divertissement ou de la manipulation.Les atteintes à la liberté de la presse et les pressions policièresL’exercice du métier de journaliste au Sénégal se heurte de plus en plus à des barrières sécuritaires et judiciaires inquiétantes. Les convocations policières à répétition, les placements en garde à vue et les condamnations de professionnels sous des motifs flous tels que la diffusion de fausses nouvelles ou l’atteinte à la sûreté de l’État installent un climat de censure et d’autocensure dans les rédactions. À ces pressions directes s’ajoutent des mesures administratives drastiques, comme les suspensions temporaires de signaux de diffusion pour les médias jugés trop critiques ou les coupures ciblées de l’Internet mobile lors des périodes de haute tension politique. Ces méthodes de contrôle, de moins en moins exceptionnelles, ternissent l’image démocratique du pays et rappellent la fragilité d’un droit fondamental : celui d’informer librement sans craindre de représailles.Pour un sursaut salvateur de la presse sénégalaiseEn somme, la presse sénégalaise se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins, étouffée par des difficultés financières chroniques, instrumentalisée par le jeu politique et fragilisée par des dérives déontologiques ainsi que des pressions sécuritaires. Pour que le « quatrième pouvoir » retrouve ses lettres de noblesse, un sursaut collectif est urgent. Cela exige l’application rigoureuse du Code de la presse afin d’assainir l’accès à la profession (notamment via la délivrance stricte de la carte nationale de presse), mais aussi une refonte profonde des modèles économiques des médias pour garantir leur indépendance financière. Enfin, le renforcement du pouvoir de sanction du CORED (Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie) s’avère indispensable pour restaurer la crédibilité des rédactions. Sauver la presse, ce n’est pas seulement défendre une corporation ; c’est préserver le pilier central de la démocratie sénégalaise.Aly Saleh