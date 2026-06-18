Économie

Keur Massar Nord : Youssou Adouwa inaugure un complexe commercial de 185 millions FCFA et mise sur l’emploi local

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XALIMANEWS: À Keur Massar Nord, l’inauguration du nouveau centre commercial porté par l’entrepreneur Youssou Adouwa, plus connu sous le nom de « You Immo », a marqué un moment fort de la vie économique et sociale de la commune. Organisée le samedi 13 juin 2026, la cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, notamment le préfet du département de Keur Massar, la sous-préfète de Jaxaay, d’anciens maires de Keur Massar, des autorités religieuses et coutumières, des délégués de quartiers, des Badienou Gokh ainsi qu’une importante foule venue témoigner son soutien à cette initiative.

D’un coût global de 185 millions de FCFA, ce centre commercial constitue l’un des investissements privés les plus significatifs réalisés ces dernières années dans la commune de Keur Massar Nord. Conçu sous la forme d’un bâtiment moderne de type R+2, le projet comprend plusieurs espaces commerciaux destinés à accueillir des activités génératrices de revenus. À terme, il intégrera également une salle de musculation et une salle de spectacle, offrant ainsi aux populations un espace multifonctionnel répondant à plusieurs besoins.

Au-delà de son aspect architectural, ce projet se distingue par sa forte dimension sociale. Fidèle à sa volonté de favoriser l’autonomisation économique des populations, Youssou Adouwa a choisi de rendre les cantines accessibles à un prix symbolique de 50 000 FCFA. Une démarche qui vise à encourager l’entrepreneuriat local, particulièrement chez les jeunes, dans une commune confrontée à une forte demande d’emplois et d’opportunités économiques.

L’un des moments les plus marquants de cette inauguration a été la remise de magasins aux Badienou Gokh de Keur Massar Nord. Ces espaces, mis gratuitement à leur disposition, leur permettront d’exposer et de commercialiser leurs produits tout en bénéficiant de formations destinées à renforcer leurs capacités entrepreneuriales. Une initiative saluée par les populations, qui y voient un véritable levier d’autonomisation des femmes et de développement communautaire.

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Depuis plusieurs années, Youssou Adouwa s’est imposé comme l’une des figures les plus actives du développement local à Keur Massar Nord. À travers ses nombreuses actions sociales, son soutien aux populations vulnérables, ses initiatives en faveur de la jeunesse et son engagement constant auprès des communautés de quartier, il a construit une image d’entrepreneur proche des préoccupations des habitants.

Pour de nombreux observateurs, ce nouveau centre commercial dépasse le simple cadre d’un investissement privé. Il symbolise une vision du développement fondée sur la création d’emplois, la promotion de l’entrepreneuriat local et le renforcement de la cohésion sociale. Dans une commune en pleine expansion démographique, de telles infrastructures apparaissent comme des réponses concrètes aux défis du développement urbain et économique.

Alors que son nom est déjà cité parmi les potentiels candidats aux élections locales de 2027, Youssou Adouwa continue de miser sur des réalisations concrètes plutôt que sur les discours. Avec ce centre commercial, il offre à Keur Massar Nord un nouvel outil de développement dont les retombées pourraient bénéficier durablement aux populations.

L’inauguration du 13 juin restera ainsi comme une étape importante dans l’histoire récente de la commune. Entre création d’opportunités économiques, accompagnement des femmes et soutien à la jeunesse, le projet porté par You Immo apparaît comme un investissement structurant susceptible de contribuer durablement à la transformation de Keur Massar Nord.

PIDvito

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