FMI–Sénégal : Dakar face à un rendez-vous économique déterminant

XALIMANEWS: Alors qu’une mission du Fonds monétaire international (FMI) est attendue ce lundi à Dakar, le Sénégal aborde une étape cruciale de ses discussions avec ses partenaires financiers. Les échanges porteront principalement sur les perspectives économiques du pays, ses besoins de financement et les réformes susceptibles de relancer la coopération avec l’institution de Bretton Woods.

Selon L’Observateur, cette visite intervient dans un contexte où la question de la restructuration de l’économie sénégalaise alimente de nombreux débats. Les économistes Pape Demba Thiam, ancien de la Banque mondiale, et Seydou Bocoum, spécialiste de l’économie numérique, mettent en garde contre les conséquences potentielles des choix qui seront opérés au cours des prochaines négociations.

Pour Sud Quotidien, le Sénégal se trouve aujourd’hui à un véritable tournant. Un an et demi après le gel de son programme avec le FMI, le pays fait face à d’importants défis liés à la transparence des finances publiques, aux négociations toujours en suspens et aux réformes économiques attendues par les bailleurs de fonds.

Le professeur Thierno Thioune, agrégé d’économie, estime que la situation actuelle est sans précédent. Il rappelle que le programme de 1,8 milliard de dollars accordé au Sénégal dans le cadre de la Facilité élargie de crédit et du Mécanisme élargi de crédit a été suspendu à la fin de l’année 2024 après la découverte d’importantes irrégularités dans les données financières transmises au FMI.

Le rapport de la Cour des comptes publié en février 2025 a notamment révélé que la dette publique du Sénégal était nettement supérieure aux chiffres officiellement annoncés. Alors qu’elle avait été évaluée à 74,41 % du PIB à la fin de l’année 2023, son niveau réel atteignait près de 99,67 % du PIB. Les estimations avancées par la suite font même état d’un endettement avoisinant 119 % du PIB en 2024, voire jusqu’à 132 % selon certaines évaluations.

Cette situation s’expliquerait notamment par l’existence d’une dette non comptabilisée accumulée entre 2019 et 2024, estimée à près de 7 milliards de dollars. Une révélation qui a profondément modifié la perception de la situation budgétaire du pays et conduit le FMI à suspendre son programme de soutien.

Les discussions qui s’ouvrent à Dakar sont donc particulièrement attendues. Elles pourraient permettre de définir les conditions d’un éventuel retour à la normale dans les relations entre le Sénégal et le FMI, tout en traçant les contours des réformes économiques qui seront exigées pour restaurer la confiance des partenaires financiers internationaux.