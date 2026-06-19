A la UneÉconomie

Arriérés de paiement de l’État : le secteur privé au bord de l’asphyxie

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: La Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) a exprimé, jeudi, sa vive inquiétude face à la dégradation de la situation des entreprises sénégalaises, confrontées à d’importantes difficultés de trésorerie et à l’accumulation des arriérés de paiement de l’État.

Lors d’une rencontre avec la presse organisée à Dakar, les représentants du secteur privé ont dénoncé une crise qui menace la survie de nombreuses sociétés et pourrait entraîner des défauts de paiement ainsi qu’un déclassement de certaines entreprises.

Selon les responsables de la CNES, la dette intérieure de l’État envers les entreprises est estimée à près de 1 400 milliards de francs CFA. Cette situation, combinée à l’arrêt de plusieurs chantiers publics et à une pression fiscale jugée excessive, fragilise considérablement le tissu économique national.

Les employeurs craignent notamment une multiplication des faillites, avec des conséquences directes sur l’emploi et la croissance économique. Ils alertent également sur les risques que cette crise fait peser sur le système bancaire, en raison des difficultés de remboursement auxquelles pourraient être confrontées plusieurs entreprises.

DEPECHES

Incident technique à la Cour des comptes : des mesures prises pour limiter les impacts
Incident technique à la Cour des comptes : des mesures prises pour limiter les impacts
CFEE, BFEM, Bac : les 17 décisions fortes du Premier ministre pour sécuriser les examens
Accra : Diomaye Faye porte la voix de l’Afrique sur la justice réparatrice

Tout en saluant les ambitions de réforme affichées par les autorités, la CNES appelle à un renforcement du dialogue entre l’État et le secteur privé. Le patronat a également formulé une série de propositions destinées à relancer l’activité économique et à prévenir ce qu’il qualifie de « naufrage » du secteur privé, considéré comme le principal pourvoyeur d’emplois du pays.

Face à l’urgence de la situation, les employeurs demandent une intervention rapide des pouvoirs publics afin d’apurer les créances dues aux entreprises et de restaurer un climat de confiance propice à l’investissement et à la relance économique.

Share This Article
Previous Article Kaolack : la pluie s’invite dans le Saloum, les populations gardent espoir
Next Article Pape Cheikh Diallo face au juge : « Je me porte bien »
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

Quand le droit fixe ses frontières : les enseignements de la décision sur Sonko

Économie

Keur Massar Nord : Youssou Adouwa inaugure un complexe commercial de 185 millions FCFA et mise sur l’emploi local

A la UneActualites

Bourses familiales, RNU, digitalisation : les nouvelles priorités de l’État

A la UneActualites

Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 17 juin 2026

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Mondial 2026 : Elye Wahi privé d’entrée au Canada, la Côte d’Ivoire devra faire sans lui face à l’Allemagne

Sports

Attaques contre la ministre des Sports : Mimi Touré dénonce la misogynie

Football

Diatta et Diouf: Les héros invisibles de France- Sénégal

Football

Mondial 2026 : deux victoires, quatre nuls, quatre défaites, le bilan mitigé de l’Afrique

Football

La RDC tient tête au Portugal (1-1)