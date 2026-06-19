Arriérés de paiement de l’État : le secteur privé au bord de l’asphyxie

XALIMANEWS: La Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) a exprimé, jeudi, sa vive inquiétude face à la dégradation de la situation des entreprises sénégalaises, confrontées à d’importantes difficultés de trésorerie et à l’accumulation des arriérés de paiement de l’État.

Lors d’une rencontre avec la presse organisée à Dakar, les représentants du secteur privé ont dénoncé une crise qui menace la survie de nombreuses sociétés et pourrait entraîner des défauts de paiement ainsi qu’un déclassement de certaines entreprises.

Selon les responsables de la CNES, la dette intérieure de l’État envers les entreprises est estimée à près de 1 400 milliards de francs CFA. Cette situation, combinée à l’arrêt de plusieurs chantiers publics et à une pression fiscale jugée excessive, fragilise considérablement le tissu économique national.

Les employeurs craignent notamment une multiplication des faillites, avec des conséquences directes sur l’emploi et la croissance économique. Ils alertent également sur les risques que cette crise fait peser sur le système bancaire, en raison des difficultés de remboursement auxquelles pourraient être confrontées plusieurs entreprises.

Tout en saluant les ambitions de réforme affichées par les autorités, la CNES appelle à un renforcement du dialogue entre l’État et le secteur privé. Le patronat a également formulé une série de propositions destinées à relancer l’activité économique et à prévenir ce qu’il qualifie de « naufrage » du secteur privé, considéré comme le principal pourvoyeur d’emplois du pays.

Face à l’urgence de la situation, les employeurs demandent une intervention rapide des pouvoirs publics afin d’apurer les créances dues aux entreprises et de restaurer un climat de confiance propice à l’investissement et à la relance économique.