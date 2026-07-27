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Touba : Bassirou Diomaye Faye pose la première pierre d’un hôpital privé de 32 milliards FCFA

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce lundi à Ngabou, dans le département de Mbacké, à la pose de la première pierre de l’Hôpital international Jalibatoul Marakhib Hijama-Touba. Porté par des investisseurs privés sénégalais, ce projet hospitalier représente un investissement de 32 milliards de francs CFA et ambitionne de renforcer l’offre de soins dans la région de Diourbel.

Lors de la cérémonie, le chef de l’État a salué une initiative qu’il a qualifiée d’exemple concret de la contribution du secteur privé au développement national. Selon lui, ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, notamment en matière de développement du capital humain et de promotion du partenariat public-privé.

Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité d’adapter les infrastructures sanitaires à la croissance démographique de Touba, soulignant que l’expansion de la ville impose un renforcement des services sociaux de base, en particulier dans le domaine de la santé.

Le président de la République a également réaffirmé la volonté de l’État d’accompagner les investisseurs privés engagés dans le secteur sanitaire. Il a rappelé que plusieurs réformes sont en cours, notamment celle de la carte sanitaire, afin d’améliorer l’organisation de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire.

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Selon lui, de tels investissements permettent non seulement de faciliter l’accès des populations à des soins de qualité, mais aussi de consolider le système de santé national et de valoriser l’expertise des professionnels sénégalais.

Présentant le projet, les docteurs Khadim Ngom et Dame Diané ont indiqué que l’Hôpital international Jalibatoul Marakhib Hijama-Touba sera un établissement moderne proposant des soins spécialisés dans plusieurs domaines, notamment les urgences, la chirurgie, la cardiologie, la cancérologie, la santé de la mère et de l’enfant, l’imagerie médicale, les analyses biologiques, ainsi que la médecine physique et la réadaptation fonctionnelle.

L’établissement prévoit également le développement de la chirurgie ambulatoire et mini-invasive, avec l’ambition de limiter les évacuations médicales vers d’autres structures, de renforcer l’attractivité du Sénégal dans le domaine de la santé et de contribuer à faire de Touba un pôle médical de référence.

Au-delà de sa mission sanitaire, ce projet devrait générer de nombreux emplois qualifiés et participer au développement économique et social de la région.

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