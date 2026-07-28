APR : un parti à la croisée des chemins après la perte du pouvoir

XALIMANEWS: L’Alliance pour la République (APR) traverse une période particulièrement délicate depuis sa défaite à l’élection présidentielle de 2024. Selon Le Quotidien, l’ancien parti au pouvoir est aujourd’hui « face à son destin », confronté à une série de défis qui fragilisent son avenir politique.

Le journal souligne que la formation fondée par l’ancien président Macky Sall est profondément ébranlée par la perte du pouvoir, les départs successifs de plusieurs de ses cadres vers le nouveau parti présidentiel, ainsi que par l’apparition de mouvements internes qui remettent en question sa cohésion.

À ces difficultés s’ajoutent les ambitions internationales prêtées à Macky Sall, qui alimentent les interrogations sur son implication future dans la vie politique nationale. Cette situation laisse l’APR dans une phase d’incertitude, entre nécessité de se réorganiser et recherche d’un nouveau souffle.

Alors que le Sénégal s’achemine vers de nouvelles échéances électorales majeures, le parti marron-beige apparaît plus que jamais à un tournant de son histoire. Sa capacité à préserver son unité, à renouveler son leadership et à convaincre de nouveau les électeurs sera déterminante pour son avenir sur la scène politique sénégalaise.