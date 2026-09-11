Societe

Diomaye Faye accélère la dépastéfisation : plusieurs DG et PCA écartés

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Conseil des ministres de ce jeudi a été marqué par une importante vague de limogeages et de nominations à la tête de plusieurs directions générales, conseils d’administration et structures publiques.

Plusieurs responsables ont été remerciés de leurs fonctions, tandis que de nouveaux profils ont été désignés pour occuper des postes stratégiques. Ces changements interviennent dans un contexte où le pouvoir entend poursuivre la réorganisation de l’administration et des entreprises publiques.

Cette série de décisions traduit également une volonté de renouvellement des équipes dirigeantes et de rééquilibrage des responsabilités au sein de l’appareil d’État. Plusieurs responsables considérés comme proches de l’ancienne majorité ou encore liés à Pastef ont ainsi quitté leurs fonctions.

Le chef de l’État semble désormais vouloir s’appuyer davantage sur les cadres qui accompagnent sa nouvelle orientation politique, notamment au sein de Kiiraay, sa formation politique. Les nouvelles nominations devraient permettre au pouvoir de renforcer son dispositif dans plusieurs secteurs stratégiques.

DEPECHES

Affaire conjugale à Mbour : un chef religieux réputé face à la justice
Nommé PCA du Grand Théâtre, pourquoi Déthié Diouf refuse le poste ?
Starlink : la Cour suprême suspend provisoirement la licence au Sénégal
À Athènes, la flamme des JOJ Dakar 2026 prend le chemin du Sénégal

Annoncées tard dans la soirée de jeudi, ces mesures étaient particulièrement attendues. Elles devraient continuer à alimenter les débats sur la nouvelle configuration de l’administration sénégalaise et sur les rapports de force au sein de la majorité.

Au-delà des départs et des arrivées, cette vague de changements marque une nouvelle étape dans la recomposition de l’appareil d’État sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Le pouvoir semble ainsi vouloir accélérer la mise en place d’équipes correspondant davantage à sa nouvelle ligne politique et à ses priorités de gouvernance.

Share This Article
Previous Article Starlink : la Cour suprême suspend provisoirement la licence au Sénégal
Next Article Nommé PCA du Grand Théâtre, pourquoi Déthié Diouf refuse le poste ?
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Yakaar-Teranga : que sont devenus les 30 milliards évoqués par le Premier ministre ?

Societe

Pétrole, gaz, agriculture, industrie : le gouvernement veut faire émerger des champions nationaux

Societe

Dette publique : 191 personnalités contestent l’accord entre le Sénégal et le FMI

CelebritesSociete

Keur Massar Nord : à MTOA, Youssou Adouwa réhabilite la route Cheikh Lo après l’appel des populations

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Sénégal-Mozambique : le match des Lions déplacé à Maputo

Sports

Sadio Mané au Ballon d’Or 2026 : le paradoxe d’une saison entre éclat africain et désillusion mondiale

Sports

Lions du Sénégal : Patrick Vieira prépare son premier rendez-vous avec le Mozambique, Nicolas Jackson arrive lancé

Sports

CAN 2027 : Patrick Vieira prépare une sélection entre jeunesse et expérience

Sports

Trophée Yachine : Édouard Mendy, le Sénégalais qui rêve de nouveau du sommet