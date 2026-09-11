Diomaye Faye accélère la dépastéfisation : plusieurs DG et PCA écartés

XALIMANEWS: Le Conseil des ministres de ce jeudi a été marqué par une importante vague de limogeages et de nominations à la tête de plusieurs directions générales, conseils d’administration et structures publiques.

Plusieurs responsables ont été remerciés de leurs fonctions, tandis que de nouveaux profils ont été désignés pour occuper des postes stratégiques. Ces changements interviennent dans un contexte où le pouvoir entend poursuivre la réorganisation de l’administration et des entreprises publiques.

Cette série de décisions traduit également une volonté de renouvellement des équipes dirigeantes et de rééquilibrage des responsabilités au sein de l’appareil d’État. Plusieurs responsables considérés comme proches de l’ancienne majorité ou encore liés à Pastef ont ainsi quitté leurs fonctions.

Le chef de l’État semble désormais vouloir s’appuyer davantage sur les cadres qui accompagnent sa nouvelle orientation politique, notamment au sein de Kiiraay, sa formation politique. Les nouvelles nominations devraient permettre au pouvoir de renforcer son dispositif dans plusieurs secteurs stratégiques.

Annoncées tard dans la soirée de jeudi, ces mesures étaient particulièrement attendues. Elles devraient continuer à alimenter les débats sur la nouvelle configuration de l’administration sénégalaise et sur les rapports de force au sein de la majorité.

Au-delà des départs et des arrivées, cette vague de changements marque une nouvelle étape dans la recomposition de l’appareil d’État sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Le pouvoir semble ainsi vouloir accélérer la mise en place d’équipes correspondant davantage à sa nouvelle ligne politique et à ses priorités de gouvernance.