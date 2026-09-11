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Affaire conjugale à Mbour : un chef religieux réputé face à la justice

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XALIMANEWS: Le célèbre religieux et conférencier C. T. Aïdara, connu à Mbour et au-delà, était devant le Tribunal d’instance de Mbour ce jeudi, dans le cadre d’une affaire conjugale qui l’oppose à son épouse, M. Thiam.

Selon L’Observateur, qui a suivi l’audience, l’affaire concerne des faits qui remontent au mois de mars dernier, précisément le jour de la Korité. M. Thiam accuse son époux de maltraitance, coups et blessures volontaires, mais également de l’avoir empêchée de voir leur enfant âgé de cinq ans.

D’après le récit rapporté par le quotidien, le différend aurait commencé lorsque M. Thiam a voulu se rendre dans une boutique pour effectuer une course. C. T. Aïdara aurait alors récupéré les clés de leur appartement pour l’empêcher de sortir. Une dispute aurait ensuite éclaté entre les deux conjoints.

Toujours selon L’Observateur, la plaignante affirme qu’au cours de l’altercation, son mari lui aurait porté un coup de tête au visage. Blessée et ensanglantée, M. Thiam se serait alors agrippée aux vêtements de son époux, avant que des voisins, alertés par le bruit, n’interviennent.

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Après cet incident, la dame s’était rendue au commissariat de Saly Portudal pour porter plainte.

C. T. Aïdara conteste les accusations

À la barre, C. T. Aïdara a rejeté les accusations de violences portées contre lui. Le religieux affirme n’avoir jamais levé la main sur son épouse et l’accuse, selon le compte rendu de L’Observateur, de chercher à le manipuler.

Il a également évoqué les fréquentations de son épouse, qu’il juge problématiques, pour expliquer notamment sa décision de la séparer de leur enfant de cinq ans.

Le religieux a par ailleurs insisté sur les efforts qu’il affirme fournir pour assurer les besoins de son épouse. Malgré son handicap visuel, conséquence d’une intervention chirurgicale effectuée au Maroc, il assure que M. Thiam « ne manque de rien » et qu’il continue à prendre en charge ses besoins.

Une épouse qui dit ne plus supporter la situation

De son côté, M. Thiam a livré devant le tribunal le récit d’une vie conjugale marquée, selon elle, par des épisodes répétés de violences et de tensions.

Elle affirme que son couple connaît des difficultés depuis plusieurs années et reproche à son mari de refuser le divorce malgré la dégradation de leurs relations.

Selon ses déclarations rapportées par L’Observateur, C. T. Aïdara lui aurait à plusieurs reprises fait comprendre qu’elle ne quitterait pas son domicile. La plaignante dit aujourd’hui être arrivée à bout et ne plus supporter cette situation.

L’audience a également été marquée par des déclarations particulièrement tendues de la part du religieux. L’Observateur rapporte que C. T. Aïdara aurait affirmé que leur confrontation judiciaire était loin d’être terminée et qu’il entendait poursuivre le bras de fer avec son épouse.

Le procureur a requis l’application de la loi. Le Tribunal d’instance de Mbour rendra son verdict le 24 septembre, rapporte L’Observateur

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