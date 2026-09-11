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Nommé PCA du Grand Théâtre, pourquoi Déthié Diouf refuse le poste ?

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Nommé PCA du Grand Théâtre, pourquoi Déthié Diouf refuse le poste ?

XALIMANEWS: La nomination de Déthié Diouf à la présidence du Conseil d’administration du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose ne semble pas faire l’unanimité, y compris auprès du principal concerné.

Alors que son nom figure dans le communiqué officiel du Conseil des ministres, où il est annoncé comme remplaçant d’Ousmane Sané, Déthié Diouf a publiquement fait savoir qu’il ne souhaitait pas occuper cette fonction.

Invité à s’exprimer sur la RFM, le responsable politique thiessois a affiché son incompréhension et son désaccord. Selon lui, cette responsabilité ne correspond ni à son parcours ni aux attentes qu’il pouvait nourrir après son engagement politique aux côtés du nouveau pouvoir.

« Je ne suis pas intéressé par ce poste et je tiens à le dire de vive voix », a-t-il notamment déclaré, allant jusqu’à évoquer une certaine déception face au choix porté sur sa personne.

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Déthié Diouf estime par ailleurs que son poids politique et son ancrage à Thiès auraient dû être davantage pris en considération dans les arbitrages. « J’appartiens à une ville comme Thiès et cette ville ne méritait pas ça », a-t-il notamment soutenu.

Cette contestation publique d’une nomination pourtant actée en Conseil des ministres crée une situation pour le moins inhabituelle. Reste désormais à savoir si Déthié Diouf maintiendra sa position et si les autorités procéderont à un nouvel arbitrage.

Cette affaire intervient également dans un contexte où les nominations aux responsabilités publiques suscitent de nombreuses attentes parmi les acteurs ayant accompagné la nouvelle alternance.

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