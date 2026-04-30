Politique

Où est passé Babacar Abba Mbaye ? Silence remarqué et révélations de Xalima

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XALIMANEWS – Figure montante de la 14e législature, Babacar Abba Mbaye s’était imposé comme l’un des députés les plus en vue de l’Assemblée nationale. Reconnu pour la pertinence de ses interventions, la rigueur de ses analyses et la constance de ses prises de position, l’élu de Saint-Louis avait su capter l’attention aussi bien de ses collègues parlementaires que de l’opinion publique.

Ses contributions, souvent reprises par la presse, alimentaient le débat public sur des sujets majeurs. À l’hémicycle comme sur les plateaux de télévision, il s’illustrait par un discours structuré, une aisance oratoire certaine et une capacité à vulgariser des problématiques complexes. Beaucoup voyaient en lui l’une des futures figures de proue de la scène politique sénégalaise.

Son fait d’armes le plus marquant reste sans doute sa victoire lors des élections législatives de 2022 face à Mansour Faye, une performance qui avait renforcé son statut d’acteur politique incontournable.

Mais depuis la fin de son mandat, le silence de Babacar Abba Mbaye intrigue. Absence des plateaux télévisés, discrétion médiatique inhabituelle, retrait du débat public : autant d’éléments qui nourrissent interrogations et spéculations.

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Cependant, les radars de Xalima ont permis d’obtenir des informations sur sa situation actuelle. Selon une source proche du dossier, l’ancien député séjourne actuellement en France, où il poursuit ses activités professionnelles. Mieux encore, il serait en train de finaliser une formation en sciences politiques, signe d’une volonté manifeste de renforcer davantage son profil intellectuel et stratégique.

Ce repositionnement, loin des projecteurs, pourrait traduire une phase de préparation. Dans un contexte politique sénégalais en constante mutation, marqué par le renouvellement des élites et l’émergence de nouveaux rapports de force, le retour de Babacar Abba Mbaye est attendu par nombre d’observateurs.

Que prépare-t-il réellement ? Un retour sur la scène nationale ? Une ambition pour de futures échéances électorales ? Ou une trajectoire différente, à la croisée de la politique et de l’expertise internationale ?

Une chose est sûre : son absence n’est pas passée inaperçue. Et si son silence actuel intrigue, il pourrait bien annoncer un retour calculé d’un acteur qui, par le passé, a déjà démontré sa capacité à surprendre.

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