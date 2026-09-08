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Pétrole, gaz, agriculture, industrie : le gouvernement veut faire émerger des champions nationaux

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XALIMANEWS: Le gouvernement veut faire du dividende démographique un véritable moteur de croissance et de création d’emplois. Lors de sa Déclaration de politique générale, mardi à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a placé la jeunesse, la production nationale et l’industrialisation au cœur de la stratégie économique de l’exécutif.

« Notre population est jeune », a rappelé le chef du gouvernement, soulignant que 50 % des Sénégalais ont moins de 19 ans et 75 % moins de 35 ans. Une réalité démographique qui constitue, selon lui, une opportunité considérable, mais qui comporte également des risques si elle n’est pas accompagnée par des politiques adaptées.

« Cette jeunesse est notre première richesse, mais elle n’est un avantage que si nous la formons, la soignons et l’employons au rythme où elle arrive sur le marché du travail. Faute de quoi, elle devient une surcharge, puis une colère », a averti Ahmadou Al Aminou Lô.

Le gouvernement entend ainsi renforcer l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail afin de permettre aux jeunes de mieux accéder aux opportunités économiques.

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Produire davantage au Sénégal

Au-delà de la question de l’emploi, l’exécutif mise sur le développement de la production nationale et des chaînes de valeur locales. L’objectif est de créer davantage de richesses sur le territoire tout en réduisant la dépendance du pays aux importations.

Le contenu local dans les secteurs pétrolier et gazier figure notamment parmi les priorités. Le gouvernement souhaite que l’exploitation des ressources naturelles bénéficie davantage aux entreprises et aux travailleurs sénégalais, à travers une participation accrue des acteurs nationaux aux différents segments de la chaîne de valeur.

L’industrialisation constitue également un axe majeur de cette stratégie, avec la volonté de développer des secteurs capables de répondre davantage à la demande intérieure et de renforcer les capacités productives du pays.

La souveraineté alimentaire au cœur de la stratégie

La souveraineté alimentaire occupe également une place importante dans le projet gouvernemental. Il s’agit d’augmenter la production agricole, mais aussi de développer les capacités de transformation, de conservation et de commercialisation des produits locaux.

Pour Ahmadou Al Aminou Lô, « produire chez nous » doit permettre de soutenir à la fois l’emploi, la production nationale et le pouvoir d’achat.

Le gouvernement ambitionne également de favoriser l’émergence de champions nationaux capables de participer aux grands projets et de capter une part plus importante de la valeur générée par les investissements publics et privés.

À travers cette orientation, l’exécutif entend donc s’appuyer sur trois leviers majeurs — la jeunesse, la production nationale et les ressources naturelles — pour accélérer la transformation de l’économie sénégalaise et créer davantage d’opportunités d’emploi.

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