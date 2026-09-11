PJF : 750 dossiers traités depuis septembre 2024, 1 391 personnes interpellées

XALIMANEWS – Le Pool judiciaire financier (PJF) a traité 750 dossiers depuis le début de ses activités en septembre 2024, dont 610 sont actuellement pendants devant les cabinets d’instruction. L’information a été donnée par le procureur du PJF, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, lors de la première édition de l’émission « Sans Filtre », animée par le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang.

Selon le magistrat, les procédures engagées par la juridiction spécialisée ont conduit à l’interpellation et au déferrement de 1 391 personnes devant le PJF.

Des dossiers particulièrement complexes

El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla a insisté sur la complexité de certaines affaires traitées par le Pool judiciaire financier. Ces procédures nécessitent, selon lui, des investigations approfondies et peuvent impliquer plusieurs acteurs, aussi bien au niveau national qu’international.

Certaines enquêtes nécessitent notamment le recours à des demandes d’entraide judiciaire internationale, dont les réponses doivent être obtenues auprès d’autorités étrangères.

Le procureur financier assure toutefois que l’ensemble des dossiers dont son parquet a été saisi a fait l’objet d’un traitement, rejetant ainsi les critiques faisant état d’une absence de suite judiciaire ou d’une lenteur généralisée.

69 rapports de la CENTIF transmis au parquet

Concernant les rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), le parquet financier en a reçu 69 depuis son installation.

Parmi ces dossiers, 62 ont donné lieu à une saisine des cabinets d’instruction, tandis que sept rapports, reçus récemment, sont toujours en cours d’exploitation.

Le PJF a également reçu 11 rapports de l’OFNAC. Neuf sont actuellement en instruction, un a été transmis à la Section de recherches de la gendarmerie de Saint-Louis pour complément d’enquête et un autre a déjà été jugé, avec des condamnations à la clé.

S’agissant des rapports de l’Inspection générale d’État (IGE), neuf ont été transmis au parquet financier. Six font actuellement l’objet d’enquêtes confiées à la DIC et aux Sections de recherches, tandis que trois ont été transmis aux juges d’instruction.

114 procédures renvoyées devant les juridictions de jugement

Répondant aux critiques sur la lenteur supposée de la justice financière, le procureur a révélé que 114 procédures avaient déjà été clôturées par les cabinets d’instruction et renvoyées devant les juridictions de jugement.

Sur ces 114 dossiers, 83 ont déjà été jugés. Les affaires concernent notamment des faits présumés de détournement de deniers publics, de corruption et de blanchiment de capitaux.

Le procureur financier a également fait état d’un rapport de la Cour des comptes portant sur six points. Six enquêtes ont été ouvertes et confiées à la DIC. Quatre ont été bouclées et ont donné lieu à des suites judiciaires, tandis que deux enquêtes sont toujours en cours.

20 dossiers transmis par l’Agent judiciaire de l’État

Le PJF a par ailleurs reçu 20 dossiers de l’Agent judiciaire de l’État. Parmi eux, 15 ont fait l’objet d’une ouverture d’information judiciaire devant les cabinets d’instruction et cinq ont été transmis à la DIC pour complément d’enquête.

Enfin, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla a précisé que lorsque certaines procédures impliquent des personnes relevant de la compétence de la Haute Cour de justice, les dossiers concernés sont détachés et transmis à l’autorité compétente afin que les suites judiciaires appropriées puissent leur être réservées.

Créé par la loi n°2023-14, le Pool judiciaire financier est une juridiction spécialisée dans le traitement des infractions à caractère économique et financier. Il est installé au sein du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.