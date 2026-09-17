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Taxawu Sénégal–Kiiraay : Khalifa Sall entretient le flou sur un éventuel rapprochement

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XALIMANEWS – L’hypothèse d’un rapprochement entre Taxawu Sénégal et Kiiraay aurait été évoquée lors de la réunion du bureau politique de Taxawu Sénégal, tenue samedi. Selon Les Échos, certains militants auraient exprimé cette position devant leur leader, Khalifa Sall.

D’après le quotidien, les partisans favorables à cette perspective s’appuient notamment sur les relations politiques antérieures entre les deux camps. Ils rappellent que Taxawu Sénégal et Bassirou Diomaye Faye avaient cheminé ensemble au sein de la coalition Yewwi Askan Wi.

Toujours selon Les Échos, ces militants considèrent que les divergences existant entre certains responsables de Taxawu et Ousmane Sonko ne constituent pas nécessairement un obstacle à une collaboration avec le président de la République.

Ils estiment ainsi que Taxawu Sénégal pourrait travailler avec Kiiraay et Bassirou Diomaye Faye, en distinguant les désaccords avec Ousmane Sonko des relations avec le chef de l’État.

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Khalifa Sall ouvre le débat, mais pose une condition

Face à ces prises de position, Khalifa Sall aurait reconnu aux militants le droit d’exprimer leur point de vue. Mais le leader de Taxawu Sénégal aurait également rappelé qu’il ne pouvait pas rejoindre une démarche dans laquelle son organisation n’aurait pas été officiellement invitée.

Une position que Les Échos interprète comme un « ni oui ni non » et comme un possible appel du pied en direction du pouvoir.

Pour l’heure, aucun rapprochement officiel entre Taxawu Sénégal et Kiiraay n’a été annoncé. Le débat reste donc, à ce stade, au niveau des discussions internes rapportées par la presse.

Cette séquence intervient alors que les recompositions politiques se poursuivent au Sénégal, notamment entre des formations ayant partagé des cadres de coalition par le passé et désormais confrontées à de nouvelles configurations politiques.

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