Linguère : Aly Ngouille Ndiaye lance officiellement le PSD Njariñ

Linguère sera, dimanche 20 septembre 2026, le point de convergence des militants et sympathisants d’Aly Ngouille Ndiaye à l’occasion du lancement officiel de son nouveau parti politique, le Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD) Njariñ. La cérémonie est prévue au centre Alé Badara Sy, dans la commune de Linguère.

Après l’annonce de la création de cette nouvelle formation politique, Aly Ngouille Ndiaye franchira ainsi une nouvelle étape dans son parcours politique. L’ancien ministre de l’Intérieur et ancien ministre de l’Agriculture entend désormais donner une existence officielle et une dynamique nationale au PSD Njariñ.

Le choix de Linguère pour abriter cette cérémonie revêt une dimension particulière. Ville natale de l’ancien ministre et principal bastion de son implantation politique, Linguère constitue depuis plusieurs années le principal point d’ancrage de son activité politique dans le Djolof. La cérémonie de dimanche devrait ainsi permettre aux responsables, militants et sympathisants de mesurer la capacité de mobilisation de la nouvelle formation.

Un nouveau chapitre dans le parcours politique d’Aly Ngouille Ndiaye

La création du PSD Njariñ intervient après plusieurs années d’engagement politique d’Aly Ngouille Ndiaye. Il avait notamment créé le Mouvement pour la Renaissance du Djolof (MRD) avant de rejoindre l’Alliance pour la République (APR) de Macky Sall en 2012. Il a ensuite occupé plusieurs fonctions ministérielles, notamment celles de ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Industrie, puis de ministre de l’Intérieur et, plus tard, de ministre de l’Agriculture.

En annonçant la création de son nouveau parti, l’ancien ministre avait expliqué vouloir répondre à une demande exprimée par ses militants et sympathisants. Le PSD Njariñ se présente comme une formation qui entend contribuer au renforcement de la démocratie et au développement endogène du Sénégal.

Quelle place dans le nouvel échiquier politique ?

Au-delà de la cérémonie de lancement, l’attention devrait également porter sur les orientations que le leader du PSD Njariñ donnera à sa formation et sur sa stratégie pour les prochaines échéances politiques.

Ces dernières semaines, plusieurs formations et responsables politiques auraient pris contact avec Aly Ngouille Ndiaye, dans un contexte marqué par une recomposition des forces politiques sénégalaises. Des responsables de différentes sensibilités politiques ont notamment été annoncés autour de l’ancien ministre, selon des informations rapportées par la presse.

Le lancement de dimanche permettra donc d’en savoir davantage sur l’organisation du parti, son implantation territoriale, son projet politique et les personnalités appelées à l’accompagner dans cette nouvelle aventure.

Le Djolof au cœur du dispositif

Pour cette première grande sortie publique du PSD Njariñ, le choix de Linguère apparaît également comme un message adressé à la base politique d’Aly Ngouille Ndiaye. Le centre Alé Badara Sy devrait accueillir des militants venus de Linguère, du département et plus largement de différents horizons.

Au-delà de la mobilisation attendue, cette rencontre constituera surtout l’occasion pour Aly Ngouille Ndiaye de présenter officiellement les ambitions de sa nouvelle formation et de préciser la place qu’il entend lui faire occuper dans la vie politique nationale.

Le rendez-vous de Linguère est ainsi attendu comme le véritable acte de naissance politique du PSD Njariñ sur le terrain.