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Inondations au Sénégal : Cheikh Tidiane Dièye annonce un « bilan positif » et reconnaît un réseau sous-dimensionné

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XALIMANEWS:—Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a dressé vendredi un bilan à mi-parcours qu’il juge positif de la gestion des inondations au Sénégal.

S’exprimant lors d’une réunion du Comité national de gestion des inondations (CNGI), le ministre a notamment mis en avant les résultats obtenus dans l’évacuation des eaux après les dernières pluies.

Selon lui, après les fortes précipitations enregistrées à Dakar mardi 15 septembre, plusieurs zones ont connu des accumulations d’eau. Toutefois, les eaux ont été évacuées quelques heures plus tard. Une situation similaire aurait été observée dans plusieurs régions.

« Il reste encore du travail à faire, mais nous avons des acquis grâce à l’anticipation de la mise en œuvre des mesures prioritaires », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye.

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Le ministre a également expliqué que les services de son département, notamment la Direction de la prévention et de la gestion des inondations et l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), déploient des équipes sur le terrain à chaque épisode pluvieux.

Ces agents sont chargés de surveiller les sites considérés comme critiques et de retirer les déchets qui obstruent les grilles avaloirs afin de faciliter l’évacuation des eaux.

Un réseau d’assainissement jugé vétuste

Cheikh Tidiane Dièye a toutefois reconnu les difficultés liées à l’état du réseau d’assainissement, dont une partie remonte aux années 1960.

« Nous avons un réseau qui a été construit dans les années 60. Nous n’avions pas autant de monde qu’aujourd’hui à Dakar. Le réseau est sous-dimensionné », a-t-il souligné.

Face à cette situation, le ministre assure que les autorités ont commencé à réfléchir au renouvellement du réseau. Une opération qui, selon lui, nécessitera des moyens financiers importants.

« Ce sera onéreux, mais nous avons commencé le travail », a-t-il indiqué.

La réunion du CNGI s’est tenue avec la participation, en visioconférence, des gouverneurs de Diourbel, Kaolack, Saint-Louis, Thiès et Dakar.

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