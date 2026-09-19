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Visite de Sonko à Touba : quelles étaient les raisons de son déplacement ?

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XALIMANEWS — Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, s’est rendu ce vendredi 18 septembre 2026 à Touba, dans le cadre d’une visite de condoléances auprès de deux familles religieuses endeuillées. Il a d’abord été reçu par Serigne Fallou Sohibou Mbacké, à la suite du rappel à Dieu de Sokhna Momy Bousso. Au nom de l’institution parlementaire et en son nom personnel, il a présenté ses condoléances à la famille et prié pour le repos éternel de la défunte.

Le leader politique s’est ensuite dirigé vers Guédé Bousso, toujours dans la cité religieuse, après le décès de Serigne Oumar Bousso, khalife de Guédé Bousso. Sur place, il a été accueilli par le nouveau khalife, Serigne Mbacké Bousso, ainsi que par des membres de la famille et des représentants de la communauté religieuse. Ousmane Sonko a exprimé sa compassion à la famille et rendu hommage à la mémoire du défunt khalife.

Au cours de ces deux étapes, le président de l’Assemblée nationale a formulé des prières pour les défunts et leurs familles. Il a également prié pour que Dieu accompagne Serigne Mbacké Bousso dans l’exercice de sa nouvelle mission à la tête du khalifat de Guédé Bousso.

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