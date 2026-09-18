Carte nationale d’identité biométrique : ce qui va changer avec la nouvelle génération

Le Sénégal s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son système d’identification. L’Assemblée nationale examine ce vendredi 18 septembre 2026 le projet de loi n°21/2026 modifiant la loi n°2016-09 du 14 mars 2016 instituant la carte d’identité biométrique CEDEAO. Cette réforme intervient alors que les premières cartes délivrées à partir de 2016 arrivent progressivement à expiration.

Une carte arrivée au terme d’un premier cycle

Mise en place en 2016, la carte d’identité biométrique CEDEAO avait été conçue comme un document sécurisé doté notamment d’une puce électronique. Elle devait permettre d’identifier son titulaire tout en pouvant servir de document de voyage dans l’espace communautaire.

Dix ans plus tard, le dispositif doit être adapté. Le renouvellement des cartes intervient dans un contexte où les technologies d’identification ont fortement évolué et où les exigences en matière de sécurisation des données sont devenues plus importantes.

Une nouvelle génération de carte biométrique

La réforme vise d’abord à moderniser le système d’identification nationale. L’objectif annoncé est de disposer d’un dispositif davantage adapté aux évolutions technologiques et aux nouveaux besoins de l’administration.

La biométrie occupe une place centrale dans cette évolution. Les opérations d’enrôlement reposent déjà sur la collecte de données permettant de mieux authentifier les personnes et de fiabiliser les fichiers. Le dispositif biométrique permet notamment de rapprocher les informations d’identité et de détecter certaines incohérences ou les éventuels doublons.

La nouvelle génération de documents s’inscrit ainsi dans une logique plus large : disposer d’une identité numérique plus fiable, mieux sécurisée et plus facilement exploitable par les administrations.

Une carte qui ne serait plus seulement une pièce d’identité

L’une des caractéristiques importantes du modèle biométrique sénégalais est la présence d’une puce électronique conçue pour permettre plusieurs applications. Dès la conception de la carte de 2016, cette technologie avait été pensée comme pouvant accueillir différents usages liés à l’identification.

La réforme actuelle entend donc faire évoluer cette architecture pour tenir compte des nouveaux besoins technologiques et administratifs. Les informations disponibles sur le projet mettent notamment en avant la modernisation du système d’identification et le renforcement de la sécurité des données personnelles.

Davantage de sécurité pour lutter contre la fraude

La biométrie permet de rattacher l’identité à des caractéristiques propres à chaque individu. Lors de l’enrôlement, les données biométriques sont enregistrées avec les informations d’état civil.

Cette évolution doit permettre de renforcer les contrôles et de réduire les risques liés à l’usurpation d’identité ou à la multiplication de documents correspondant à une même personne.

La numérisation progressive des archives et le rapprochement des données peuvent également permettre à l’administration de repérer plus facilement les incohérences dans les dossiers.

Un enjeu particulier pour les élections

Le renouvellement des cartes revêt également une importance particulière pour le fichier électoral. Les cartes biométriques délivrées depuis 2016 servent également de cartes d’électeur pour les citoyens inscrits sur les listes électorales.

Or, leur durée de validité arrive à échéance alors que le Sénégal se dirige vers de prochaines élections territoriales. C’est l’une des raisons pour lesquelles la réforme intervient à ce moment précis.

Les données personnelles au cœur des préoccupations

La modernisation de l’identification soulève naturellement la question de la protection des données personnelles. La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) avait d’ailleurs assuré, lors de la reprise des opérations de confection des cartes en avril 2026, que l’intégrité des données personnelles des citoyens était préservée.

Cette question devient d’autant plus importante que le système d’identification repose sur des données biométriques particulièrement sensibles.

Qui pourra obtenir la carte ?

Le dispositif actuel permet aux citoyens sénégalais âgés d’au moins cinq ans de demander une carte nationale d’identité biométrique. La demande peut notamment être effectuée auprès des commissariats de police, des brigades de gendarmerie ou des autorités administratives compétentes. Pour les Sénégalais de l’étranger, plusieurs consulats sont également concernés.

La carte actuellement délivrée possède une durée de validité de dix ans.

Pourquoi cette réforme maintenant ?

Le calendrier n’est pas anodin. La première génération de cartes biométriques ayant été mise en circulation en 2016, leur cycle de validité arrive à son terme. Le gouvernement a donc engagé une modification du cadre juridique afin d’adapter le dispositif à cette nouvelle phase.

Le projet de réforme avait été examiné et adopté en Conseil des ministres le 29 avril 2026, avant d’être inscrit à l’ordre du jour de la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale.

Une réforme à suivre de près

La nouvelle carte biométrique marque ainsi une évolution du système d’identification sénégalais : renouvellement des documents arrivés à expiration, modernisation technologique, sécurisation accrue des données et adaptation du dispositif aux nouveaux besoins de l’administration.

Mais une précision demeure importante : les modalités définitives de la nouvelle carte dépendront de l’adoption du projet de loi et des textes d’application qui suivront. Il faudra donc attendre la fin du processus législatif pour connaître avec précision toutes les caractéristiques techniques, les procédures de renouvellement, les délais et les éventuels nouveaux usages de la carte.

Le passage de la première génération de cartes biométriques à une nouvelle génération constitue néanmoins un changement majeur dans la gestion de l’identité au Sénégal, avec une ambition affichée de rendre le système plus moderne, plus fiable et davantage adapté à l’administration numérique.