Actualites

Accident mortel sur l’autoroute Mbour-Kaolack : trois morts et quatre blessés graves

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
1 Min Read

XALIMANEWS – Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi matin sur l’autoroute à péage Mbour-Kaolack, faisant trois morts et quatre blessés graves.

Le drame est survenu vers 7 h 39, sur le tronçon reliant Fatick à Thiadiaye. Selon la 32e Compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, un véhicule de transport en commun de marque Dacia, communément appelé « War Gaindé », a dérapé avant de quitter la chaussée et de se renverser.

Alertés, les sapeurs-pompiers de l’unité opérationnelle basée à Fatick se sont rapidement rendus sur les lieux pour porter secours aux victimes.

Les personnes blessées ont été évacuées vers le centre de santé de Thiadiaye, où elles ont été prises en charge. Les trois victimes décédées ont, quant à elles, été déposées à la morgue de la même structure sanitaire.

DEPECHES

Après Washington et Abu Dhabi, Bassirou Diomaye Faye s’envole pour New York
PLFR 2026 : recettes en baisse, subventions énergétiques en hausse et déficit à 1 735 milliards FCFA
Sadio Mané reçu par le président Bassirou Diomaye Faye : les échanges autour du projet SM10 AGRO
Sadio Mané pose la première pierre de SM10 Agro à Bambali : un investissement de 11,7 milliards FCFA pour transformer le terroir

Les quatre blessés graves ont ensuite été pris en charge au service d’accueil des urgences de la structure sanitaire du département de Mbour.

Les circonstances exactes de cet accident restent à déterminer.

Share This Article
Previous Article PLFR 2026 : le gouvernement prévoit une réforme des subventions sur l’électricité et le carburant
Next Article Tragique accident : l’ASC Ville de Dakar perd son meneur de jeu Mohamed Diouf
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Élections locales : Abdoulaye Tine dément avoir annoncé une adresse de Diomaye, mais ses propos à la RTS relancent la polémique

A la UneActualites

Élections : le chef de l’État va bientôt s’adresser aux Sénégalais

Actualites

Visite de Sonko à Touba : quelles étaient les raisons de son déplacement ?

Actualites

Inondations au Sénégal : Cheikh Tidiane Dièye annonce un « bilan positif » et reconnaît un réseau sous-dimensionné

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Tragique accident : l’ASC Ville de Dakar perd son meneur de jeu Mohamed Diouf

A la Une Sports

Patrick Vieira face à la presse : les grandes lignes de son projet pour les Lions

Sports

Patrick Vieira tend la main à la Génération 2002 : El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga au cœur de son projet

A la Une Sports

Lions du Sénégal : Patrick Vieira dévoile sa première liste, cinq nouveaux visages et deux retours

A la Une Sports

‎Arrivée à Dakar du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale Patrick Vieira