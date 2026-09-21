Accident mortel sur l’autoroute Mbour-Kaolack : trois morts et quatre blessés graves

XALIMANEWS – Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi matin sur l’autoroute à péage Mbour-Kaolack, faisant trois morts et quatre blessés graves.

Le drame est survenu vers 7 h 39, sur le tronçon reliant Fatick à Thiadiaye. Selon la 32e Compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, un véhicule de transport en commun de marque Dacia, communément appelé « War Gaindé », a dérapé avant de quitter la chaussée et de se renverser.

Alertés, les sapeurs-pompiers de l’unité opérationnelle basée à Fatick se sont rapidement rendus sur les lieux pour porter secours aux victimes.

Les personnes blessées ont été évacuées vers le centre de santé de Thiadiaye, où elles ont été prises en charge. Les trois victimes décédées ont, quant à elles, été déposées à la morgue de la même structure sanitaire.

Les quatre blessés graves ont ensuite été pris en charge au service d’accueil des urgences de la structure sanitaire du département de Mbour.

Les circonstances exactes de cet accident restent à déterminer.