Sadio Mané pose la première pierre de SM10 Agro à Bambali : un investissement de 11,7 milliards FCFA pour transformer le terroir

Une nouvelle page s’est ouverte samedi 19 septembre 2026 à Bambali, dans la région de Sédhiou. L’international sénégalais Sadio Mané a procédé à la pose de la première pierre de son ambitieux projet agro-industriel, baptisé SM10 Agro, dans son village natal.

La cérémonie a réuni les populations de Bambali, des autorités administratives, territoriales et coutumières ainsi que plusieurs personnalités. Parmi les invités de marque figurait Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale, qui avait répondu à l’invitation de Sadio Mané et a présidé la cérémonie. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, était également présent.

Un projet de 11,7 milliards de FCFA

À travers SM10 Agro, Sadio Mané entend investir 11,7 milliards de francs CFA dans la création d’un vaste parc agro-industriel implanté sur environ 500 hectares.

Le projet est conçu autour de la transformation et de la valorisation de la production agricole locale, notamment la mangue. Il doit comprendre plusieurs unités de transformation, dont une destinée à la production de beurre de mangue, mais également des infrastructures consacrées à la formation et à la recherche-développement.

La capacité annoncée est de l’ordre de 8 500 tonnes de produits transformés par an. Le projet prévoit par ailleurs la création de 1 000 emplois directs au démarrage, avec un objectif pouvant atteindre 2 500 emplois à terme.

« Ce projet ne m’appartient pas, il est à vous »

Au-delà des chiffres et des infrastructures annoncées, Sadio Mané a voulu donner à cette initiative une dimension profondément locale.

S’adressant aux populations de Bambali, le footballeur a présenté SM10 Agro comme un projet collectif destiné à créer des opportunités pour les jeunes, les agriculteurs, les femmes et les familles de la région.

L’enfant de Bambali a notamment insisté sur sa volonté de transmettre aux populations une partie de ce que son terroir lui a permis de devenir. Pour lui, le projet représente à la fois un retour aux sources, un investissement économique et une manière de contribuer au développement de sa région natale.

Sadio Mané, de la pelouse à l’investissement productif

Après une carrière internationale exceptionnelle, Sadio Mané poursuit ainsi sa diversification dans l’investissement et l’entrepreneuriat.

Avec SM10 Agro, son ambition dépasse le simple financement d’une infrastructure. Le projet vise à créer une chaîne de valeur autour de la production agricole : production, transformation, conservation, formation et développement de compétences.

Cette orientation répond également à l’un des principaux défis du secteur agricole sénégalais : parvenir à transformer davantage les productions localement afin de créer plus de valeur et d’emplois sur place.

La présence remarquée d’Ousmane Sonko

La présence d’Ousmane Sonko a également marqué la cérémonie. Invité par Sadio Mané, le président de l’Assemblée nationale a effectué le déplacement jusqu’à Bambali pour accompagner le lancement du projet.

Son arrivée a suscité une forte mobilisation populaire. Les échanges entre les deux hommes ont également retenu l’attention, alors que leur relation et la nature de cette invitation ont fait l’objet de commentaires dans l’espace public. Ousmane Sonko a, de son côté, expliqué que ses relations avec Sadio Mané ne relevaient pas d’une démarche politique et a évoqué l’importance de soutenir les initiatives économiques contribuant au développement du pays.

Lors de la cérémonie, Sonko a notamment insisté sur les conditions nécessaires au développement industriel et économique de la Casamance, en particulier la sécurisation du foncier et la consolidation de la paix dans la région.

Bambali au cœur d’une nouvelle ambition économique

Avec SM10 Agro, Bambali pourrait ainsi devenir un pôle important de transformation agricole dans le sud du Sénégal.

La première pierre posée samedi ne marque que le début d’un projet dont la réussite dépendra désormais de la réalisation effective des infrastructures, de la mobilisation des producteurs locaux, de la formation de la main-d’œuvre et de la capacité du complexe à fonctionner durablement.

Pour Sadio Mané, cette journée restera néanmoins comme un moment symbolique : après avoir porté le maillot du Sénégal sur les plus grands terrains du monde, l’enfant de Bambali choisit désormais d’investir directement dans sa terre natale.

À travers les 11,7 milliards de FCFA annoncés, SM10 Agro ambitionne de transformer une réussite individuelle en un projet économique collectif, avec Bambali comme point de départ et la Casamance comme principal territoire d’impact.