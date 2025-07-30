A la UnePolitique

El Malick Ndiaye plaide pour une innovation parlementaire au service de la paix mondiale

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a participé ce mercredi à un panel de la 6e Conférence parlementaire internationale, tenue sous le thème : « Innover pour un avenir pacifique ». Une tribune internationale que le parlementaire sénégalais a mise à profit pour proposer des pistes concrètes de transformation des politiques de paix à l’échelle mondiale.

Dans son intervention, El Malick Ndiaye a identifié les principales menaces contemporaines à la paix : les conflits persistants, le terrorisme international et les effets déstabilisateurs du changement climatique. Il a souligné l’urgence d’une action collective, fondée sur l’innovation et la coopération parlementaire globale.

Le président de l’Assemblée nationale a ensuite présenté le Sénégal comme un modèle de démocratie stable, reconnu pour ses transitions pacifiques, son attachement à l’état de droit et son engagement dans la prévention des conflits. Il a exprimé la volonté du Sénégal de partager son expérience avec l’Union interparlementaire (UIP) et les Nations Unies, notamment dans le domaine de la consolidation de la paix et de la gouvernance démocratique.

Dans une perspective résolument tournée vers l’avenir, El Malick Ndiaye a proposé trois axes d’innovation pour renforcer les politiques de paix :

  1. Intégrer la dimension climatique dans les stratégies de sécurité et de prévention des conflits, en reconnaissant le rôle des enjeux environnementaux dans la déstabilisation des territoires.
  2. Encadrer les technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle et les outils numériques, pour éviter qu’ils ne deviennent des vecteurs de manipulation ou de polarisation.
  3. Renforcer l’éducation à la paix, à travers des programmes d’enseignement promouvant la tolérance, le dialogue et la citoyenneté responsable dès le plus jeune âge.

Sa prise de parole a été saluée par plusieurs délégations parlementaires comme un appel fort en faveur d’un renouveau des pratiques législatives au service de la paix mondiale. Avec cette intervention, El Malick Ndiaye s’est imposé comme une voix africaine influente dans les débats internationaux sur la sécurité et la gouvernance.

