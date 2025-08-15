États-Unis : validité réduite à trois mois pour les visas non-immigrants délivrés aux Sénégalais

À compter du 12 août 2025, les visas non-immigrants délivrés par l’ambassade des États-Unis au Sénégal ne seront plus valables que trois mois et pour une seule entrée. Cette modification s’inscrit dans un durcissement global de la politique américaine de contrôle aux frontières.

Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a annoncé, vendredi 15 août, que cette mesure, prise par Washington, ne vise pas uniquement le Sénégal. Elle concerne également plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.

Selon le communiqué officiel, cette décision découle d’une révision du dispositif sécuritaire américain, destinée à « lutter contre l’immigration irrégulière ». Parmi les nouvelles dispositions figure l’application de sanctions pénales et administratives pour toute personne reconnue coupable de tentative ou d’acte d’entrée illégale sur le territoire américain. Les autorités américaines prévoient également l’interdiction d’entrée pour les contrevenants, y compris ceux ayant des antécédents judiciaires.

Face à ce changement, le ministère sénégalais invite les voyageurs à vérifier la validité de leurs visas avant le départ, à respecter strictement la durée de séjour accordée et à solliciter les services diplomatiques et consulaires pour toute information complémentaire.

Ce durcissement pourrait avoir un impact notable sur les échanges touristiques, professionnels et familiaux entre le Sénégal et les États-Unis, alors que la diaspora sénégalaise y est particulièrement active. Washington n’a pas encore communiqué publiquement la liste exhaustive des pays concernés ni la durée prévue de ces nouvelles restrictions.

Comprendre la différence entre un visa non-immigrant et un visa immigrant

Un visa non-immigrant est délivré à une personne qui se rend temporairement aux États-Unis pour un motif précis – tourisme, études, mission professionnelle ou visite familiale – avec l’obligation de quitter le pays à la fin de la période autorisée.

Un visa immigrant, en revanche, permet à son titulaire de s’installer durablement aux États-Unis en vue d’y résider et, potentiellement, d’y obtenir la carte verte (Green Card). Ces visas sont généralement accordés dans le cadre du regroupement familial, de l’emploi ou de la loterie américaine.