A la UneActualites

États-Unis : validité réduite à trois mois pour les visas non-immigrants délivrés aux Sénégalais

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

À compter du 12 août 2025, les visas non-immigrants délivrés par l’ambassade des États-Unis au Sénégal ne seront plus valables que trois mois et pour une seule entrée. Cette modification s’inscrit dans un durcissement global de la politique américaine de contrôle aux frontières.

Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a annoncé, vendredi 15 août, que cette mesure, prise par Washington, ne vise pas uniquement le Sénégal. Elle concerne également plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.

Selon le communiqué officiel, cette décision découle d’une révision du dispositif sécuritaire américain, destinée à « lutter contre l’immigration irrégulière ». Parmi les nouvelles dispositions figure l’application de sanctions pénales et administratives pour toute personne reconnue coupable de tentative ou d’acte d’entrée illégale sur le territoire américain. Les autorités américaines prévoient également l’interdiction d’entrée pour les contrevenants, y compris ceux ayant des antécédents judiciaires.

Face à ce changement, le ministère sénégalais invite les voyageurs à vérifier la validité de leurs visas avant le départ, à respecter strictement la durée de séjour accordée et à solliciter les services diplomatiques et consulaires pour toute information complémentaire.

Ce durcissement pourrait avoir un impact notable sur les échanges touristiques, professionnels et familiaux entre le Sénégal et les États-Unis, alors que la diaspora sénégalaise y est particulièrement active. Washington n’a pas encore communiqué publiquement la liste exhaustive des pays concernés ni la durée prévue de ces nouvelles restrictions.

DEPECHES

Magal de Touba 2025 : 11 morts parmi les motocyclistes
Encadrement des lanceurs d’alerte et prête-noms : les explications d’Ayib Daffé
De quelle planète vient ce Omzo Youm ? (Par Marvel Ndoye)
En route vers le SIG Sénégal–France : la délégation sénégalaise en mission préparatoire à Paris

Comprendre la différence entre un visa non-immigrant et un visa immigrant
Un visa non-immigrant est délivré à une personne qui se rend temporairement aux États-Unis pour un motif précis – tourisme, études, mission professionnelle ou visite familiale – avec l’obligation de quitter le pays à la fin de la période autorisée.
Un visa immigrant, en revanche, permet à son titulaire de s’installer durablement aux États-Unis en vue d’y résider et, potentiellement, d’y obtenir la carte verte (Green Card). Ces visas sont généralement accordés dans le cadre du regroupement familial, de l’emploi ou de la loterie américaine.

Share This Article
Previous Article Magal de Touba 2025 : 11 morts parmi les motocyclistes
Next Article Émigration irrégulière : 147 migrants secourus au large de Sangomar par le PHM Niani
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Magal de Touba 2025 : 11 morts parmi les motocyclistes

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Encadrement des lanceurs d’alerte et prête-noms : les explications d’Ayib Daffé

By
Xalima
SportsXalima TV

« De la lutte au milliard » : la vision audacieuse de Mouhamed Ndao Tyson

By
Xalima
DepechesXalima TV

De Paris à Chikory : Mame Thierno Birahime retrace son parcours

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Magal de Touba 2025 : Une participation record de plus de 6,5 millions de fidèles

Actualites

Décès d’Alassane Cissé : la presse sénégalaise perd l’une de ses voix les plus respectées

Actualites

Cérémonie officielle Magal 2025 : Les mises en garde du Khalife Général des Mourides

A la UneOpinions

Diomaye Faye, Président Légal ou Obstacle Stratégique ?Par Cheikhou Oumar Sy et Theodore Chérif Monteil, Anciens Députés

Previous Next
A LIRE AUSSI
Basket

AFROBASKET 2025 – Deuxième journéeLe Sénégal tombe face à l’Égypte (91-77) et perd Gora Camara sur blessure

Sports

Afrobasket masculin : le Sénégal s’impose devant l’Ouganda en match d’ouverture, 88-53

Sports Xalima TV

« De la lutte au milliard » : la vision audacieuse de Mouhamed Ndao Tyson

Sports

Ismaila Sarr remporte le trophée de la Community Shield avec Crystal Palace

Sports

Afrobasket : Ngagne Desagana Diop dévoile sa liste définitive