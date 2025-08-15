Émigration irrégulière : 147 migrants secourus au large de Sangomar par le PHM Niani

Le jeudi 14 août 2025, le Patrouilleur de Haute Mer Niani a intercepté et secouru une pirogue transportant 147 candidats à l’émigration irrégulière, à environ 92 kilomètres au large de Sangomar.

L’opération, menée dans des conditions maritimes exigeantes, a permis de mettre à l’abri l’ensemble des passagers, parmi lesquels figuraient plusieurs femmes et jeunes hommes. Après leur prise en charge à bord, les migrants ont été conduits à la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été remis aux services compétents pour identification, assistance sanitaire et procédures administratives.

Cette intervention s’inscrit dans les efforts continus de la Marine nationale pour lutter contre les départs clandestins par voie maritime, un phénomène qui connaît une recrudescence ces derniers mois. Les autorités rappellent les dangers liés à ces traversées périlleuses et exhortent les populations à privilégier les voies légales de migration.