Bassirou Diomaye Faye renforce le partenariat stratégique avec le Premier ministre Shigeru Ishiba

Yokohama (Japon) – Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce lundi sa première journée de travail au Japon par une série de rencontres de haut niveau, marquées par une volonté affirmée de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale.

La matinée a débuté par une audience accordée à Madame Sarra Zaafrani Zenzri, Première ministre de Tunisie. Les deux responsables ont salué la qualité des relations de fraternité historique entre Dakar et Tunis, avant de convenir d’élargir et de diversifier la coopération, notamment par une synergie accrue entre les secteurs privés. Santé, numérique, investissements et migration figurent parmi les domaines prioritaires identifiés.

Dans la foulée, le Chef de l’État s’est entretenu avec le Premier ministre japonais, Son Excellence Shigeru Ishiba. Les deux dirigeants ont insisté sur l’excellence des relations sénégalo-japonaises, fondées sur la paix, la démocratie et le respect du droit international. Le Président Faye a plaidé pour un approfondissement du partenariat dans des secteurs stratégiques tels que la formation, la santé, l’hydraulique, la pêche, ainsi que la paix et la sécurité.

Il a rappelé que « la réussite du Japon démontre que la qualité des ressources humaines est la clé du progrès », soulignant la place centrale de la formation dans sa vision du développement. Un accord a ainsi été acté pour la construction d’une annexe du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon (CFPT-SJ) à Diamniadio, prélude à d’autres accords à venir.

Le Président de la République a ensuite reçu en audience le président de la Japan External Trade Organization (JETRO), l’agence chargée de promouvoir les échanges économiques du Japon. Déjà présente au Sénégal à travers 25 entreprises, la JETRO a exprimé sa volonté d’accroître ses investissements dans la formation professionnelle, le numérique et les énergies vertes. L’agence a également confirmé sa participation au Forum Invest in Senegal, prévu à Dakar les 7 et 8 octobre 2025.

Dans l’après-midi, Bassirou Diomaye Faye a pris part à la cérémonie officielle de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), organisée à Yokohama. Lors de la première séance plénière consacrée à la paix et à la sécurité, il a insisté sur l’urgence d’un financement prévisible et durable des opérations de maintien de la paix en Afrique, tout en appelant à une réforme du multilatéralisme afin de bâtir une gouvernance mondiale plus juste et représentative.

Le Président sénégalais a également mis en avant l’importance d’investir dans les infrastructures, l’éducation, la formation et l’innovation, « piliers essentiels d’une croissance inclusive et durable ». Enfin, il a présenté l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, invitant les partenaires internationaux à prendre part au prochain Forum Invest in Senegal.

Cette première journée au Japon aura ainsi été placée sous le signe d’un engagement diplomatique fort et d’une vision stratégique claire, inscrivant le Sénégal au cœur des grandes dynamiques de coopération Afrique-Asie.