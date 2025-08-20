Diaspora

À Montréal, le FONGIP séduit la diaspora sénégalaise à la Foire Sandaga Montréal

Les 16 et 17 août, la communauté sénégalaise de Montréal s’est retrouvée autour de la Foire Sandaga, un rendez-vous annuel qui met en avant les produits, services et initiatives venus du Sénégal. Parmi les institutions présentes, le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) a marqué les esprits.

Le stand du FONGIP, animé par une délégation conduite par Ndeye Fatou Mbodj, Administrateur Général du FONGIP, a attiré un flux constant de visiteurs. De nombreux Sénégalais de la diaspora se sont arrêtés pour échanger avec les représentants de l’institution et s’informer sur les dispositifs de financement et de garantie proposés.

« Nous sommes heureux de constater que le FONGIP est venu à notre rencontre. Cela montre une volonté de dialogue direct avec la diaspora », confiait un participant. Plusieurs visiteurs ont également salué le dynamisme et la nouvelle orientation donnée à l’institution, soulignant la nécessité de rapprocher les services financiers de ceux qui souhaitent investir au Sénégal depuis l’étranger.

Pour Mme Mbodj, cette participation constitue une étape importante dans la stratégie de communication et de proximité. L’objectif : renforcer la confiance, valoriser les projets portés par la diaspora et illustrer concrètement le rôle du fonds comme catalyseur d’investissements.

« Notre mission est de soutenir l’entrepreneuriat et l’investissement, partout où se trouvent les Sénégalais. La diaspora est un acteur clé du développement », a-t-elle rappelé lors de la rencontre.

La Foire Sandaga de Montréal, initiée et portée par son promoteur Omar Kane, s’impose progressivement comme une vitrine de l’entrepreneuriat sénégalais en Amérique du Nord. La forte affluence autour du stand du FONGIP a confirmé l’intérêt croissant des Sénégalais de l’extérieur pour les mécanismes de financement sécurisés et adaptés.

Un signal encourageant pour l’institution, alors qu’elle cherche à élargir son champ d’action et à asseoir sa crédibilité auprès des investisseurs et porteurs de projets.

Pour Contacter Omar Kane https://sandagamontreal.ca/#contact

Cliquer ici pour contacter le Fongip

Siège

10 Avenue Nelson Mandela – En Face de l’Hopital Principal – Dakar (Sénégal) 

Téléphone

  • Récéption+221 33 859 19 19

Horaires

  • Lundi – Vendredi08h00 – 17h00

Email

