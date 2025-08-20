DiasporaXalima TV

Taku Show Seynabou Amy Ka, ou comment valoriser les produits locaux

Taku Show met à l’honneur Seynabou Amy Ka, ambassadrice de la marque Naboo, qui redonne ses lettres de noblesse au mil et au thiéré. Dans cette émission, elle démontre comment ces produits phares du terroir sénégalais, longtemps cantonnés aux recettes traditionnelles, peuvent être réinventés et sublimés pour séduire aussi bien la diaspora que les passionnés de cuisine saine et authentique. Entre nutrition, culture et créativité, Seynabou Amy Ka valorise un patrimoine culinaire qui nourrit autant le corps que l’identité.

