A la UneÉconomie

Affaire AEE Power : le DG de l’ASER contre-attaque Thierno Alassane Sall

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Le Directeur général de l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER), Jean-Michel Sène, est monté au créneau pour répondre aux récentes déclarations de l’ancien ministre Thierno Alassane Sall concernant le contrat AEE Power. Dans une longue mise au point, il a dénoncé ce qu’il qualifie de « manœuvre politicienne » et de « vacarme médiatique déguisé en question écrite ».

Selon M. Sène, les critiques formulées par le député révèlent « une méconnaissance du dossier et un déficit de compréhension des mécanismes de délivrance des garanties dans les marchés publics ». Il rappelle que les garanties d’avances évoquées par M. Sall ont été émises le 20 mars 2024, soit avant l’élection présidentielle, avant la nomination du nouveau gouvernement et avant sa propre arrivée à la tête de l’ASER en juillet 2024.

Un projet en cours d’exécution

Le patron de l’ASER assure que, contrairement aux accusations, le projet AEE Power avance conformément aux engagements. « Notre objectif d’électrifier 40 localités d’ici fin juin a été atteint. Aujourd’hui, 42 localités sont déjà électrifiées, et d’ici la fin de l’année, 360 localités seront raccordées », a-t-il affirmé. Il a ajouté que l’agence a déjà dépassé les 320 localités électrifiées en six mois, là où les performances antérieures étaient bien moindres.

Invitation à un débat public

Jean-Michel Sène invite par ailleurs Thierno Alassane Sall à un débat public sur le dossier, « au lieu et à la date de son choix », promettant de mettre à disposition l’ensemble de la documentation liée au contrat AEE Power. « Vous souhaitez connaître la vérité ? Venez débattre », a-t-il lancé.

Retour sur le dossier OS Myna

Dans sa réplique, le DG de l’ASER a également remis sur la table le dossier OS Myna, un projet de 60 milliards de F CFA confié à l’époque où Thierno Alassane Sall était ministre de tutelle. Prévu pour électrifier 1 144 localités en 12 mois, il n’a permis, dix ans plus tard, de raccorder que 368 localités, malgré le décaissement de 45 milliards de F CFA. « Voilà un véritable scandale », a martelé M. Sène, mettant son interlocuteur face à sa responsabilité politique.

DEPECHES

Bassirou Diomaye Faye renforce le partenariat stratégique avec le Premier ministre Shigeru Ishiba
Ousmane Sonko appelle le secteur privé à se mobiliser autour du plan de redressement économique
Babacar Sy signe des conventions pour l’insertion de 100 jeunes à Tambacounda
Sénégal : l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye convoqué dans l’enquête sur le contrat ArcelorMittal

« Nous avançons malgré les polémiques »

En conclusion, Jean-Michel Sène a insisté sur la volonté de l’ASER de poursuivre sa mission malgré les critiques : « Nous électrifions le monde rural, pendant que d’autres préfèrent la polémique. L’ASER a corrigé un contrat, défendu les intérêts du Sénégal et sauvé un projet. »

Avec cette sortie musclée, le DG de l’ASER entend non seulement défendre la crédibilité de son institution, mais aussi replacer le débat sur le terrain des résultats concrets.

Share This Article
Previous Article ASERGATE : Thierno Alassane Sall dénonce un détournement de 37 milliards et interpelle le gouvernement
Next Article Taku Show Seynabou Amy Ka, ou comment valoriser les produits locaux
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

Seydina, de Thiaroye à Montréal, Revient avec un Double Single Perçant : Xaarit (Amitié) et Deug (Vérité)

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Taku Show Seynabou Amy Ka, ou comment valoriser les produits locaux

By
Xalima
A la UneCelebrites

Thiat frappe fort contre Pastef avec « Poroze Bi »

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Thiat Keurgui Poroze bi

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Économie

ASERGATE : Thierno Alassane Sall dénonce un détournement de 37 milliards et interpelle le gouvernement

A la UnePolitique

Conflit autour de la mairie de Dakar : Sénégal Bi Nu Bokk dénonce la décision du gouvernement

A la UneÉconomie

“Nous réclamons un audit citoyen de toute la dette du Sénégal (y compris la dette extérieure du pays, publique et privée) de 2012 à 2024”.

A la UneActualites

Remplacement de l’OFNAC : Me Abdoulaye Tall écarte toute idée de vengeance

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Afrobasket 2025 – Le Sénégal bat le Sud Soudan (78-65) et se qualifient en 1/4 de finale

Sports

Week-end des Lions à l’étranger : les Sénégalais décisifs dès la première journée

A la Une Sports

Afrobasket 2025 – Les Lions arrachent la victoire face au Mali et filent en barrages

Basket

AFROBASKET 2025 – Deuxième journéeLe Sénégal tombe face à l’Égypte (91-77) et perd Gora Camara sur blessure

Sports

Afrobasket masculin : le Sénégal s’impose devant l’Ouganda en match d’ouverture, 88-53