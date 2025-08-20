Affaire AEE Power : le DG de l’ASER contre-attaque Thierno Alassane Sall

Le Directeur général de l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER), Jean-Michel Sène, est monté au créneau pour répondre aux récentes déclarations de l’ancien ministre Thierno Alassane Sall concernant le contrat AEE Power. Dans une longue mise au point, il a dénoncé ce qu’il qualifie de « manœuvre politicienne » et de « vacarme médiatique déguisé en question écrite ».

Selon M. Sène, les critiques formulées par le député révèlent « une méconnaissance du dossier et un déficit de compréhension des mécanismes de délivrance des garanties dans les marchés publics ». Il rappelle que les garanties d’avances évoquées par M. Sall ont été émises le 20 mars 2024, soit avant l’élection présidentielle, avant la nomination du nouveau gouvernement et avant sa propre arrivée à la tête de l’ASER en juillet 2024.

Un projet en cours d’exécution

Le patron de l’ASER assure que, contrairement aux accusations, le projet AEE Power avance conformément aux engagements. « Notre objectif d’électrifier 40 localités d’ici fin juin a été atteint. Aujourd’hui, 42 localités sont déjà électrifiées, et d’ici la fin de l’année, 360 localités seront raccordées », a-t-il affirmé. Il a ajouté que l’agence a déjà dépassé les 320 localités électrifiées en six mois, là où les performances antérieures étaient bien moindres.

Invitation à un débat public

Jean-Michel Sène invite par ailleurs Thierno Alassane Sall à un débat public sur le dossier, « au lieu et à la date de son choix », promettant de mettre à disposition l’ensemble de la documentation liée au contrat AEE Power. « Vous souhaitez connaître la vérité ? Venez débattre », a-t-il lancé.

Retour sur le dossier OS Myna

Dans sa réplique, le DG de l’ASER a également remis sur la table le dossier OS Myna, un projet de 60 milliards de F CFA confié à l’époque où Thierno Alassane Sall était ministre de tutelle. Prévu pour électrifier 1 144 localités en 12 mois, il n’a permis, dix ans plus tard, de raccorder que 368 localités, malgré le décaissement de 45 milliards de F CFA. « Voilà un véritable scandale », a martelé M. Sène, mettant son interlocuteur face à sa responsabilité politique.

« Nous avançons malgré les polémiques »

En conclusion, Jean-Michel Sène a insisté sur la volonté de l’ASER de poursuivre sa mission malgré les critiques : « Nous électrifions le monde rural, pendant que d’autres préfèrent la polémique. L’ASER a corrigé un contrat, défendu les intérêts du Sénégal et sauvé un projet. »

Avec cette sortie musclée, le DG de l’ASER entend non seulement défendre la crédibilité de son institution, mais aussi replacer le débat sur le terrain des résultats concrets.