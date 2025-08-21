Actualites

Affaire Doudou Coulibaly : mandat de dépôt et jugement en flagrant délit prévu lundi

Doudou Coulibaly a été placé sous mandat de dépôt à l’issue de sa présentation devant le parquet. Selon des sources judiciaires, son dossier a été enrôlé pour jugement en flagrant délit le lundi 25 août 2025.

L’intéressé, dont l’arrestation a suscité de nombreux commentaires, devra répondre devant le tribunal des faits qui lui sont reprochés. Le recours à la procédure de flagrant délit témoigne de la volonté de la justice d’accélérer le traitement de ce dossier, en évitant les délais plus longs d’une instruction classique.

Dans l’attente de son audience, Doudou Coulibaly est maintenu en détention provisoire. Ses proches et ses avocats, qui dénoncent une décision « hâtive », assurent préparer activement sa défense. De leur côté, plusieurs organisations de la société civile suivent l’affaire de près et appellent au respect strict de la présomption d’innocence.

Le procès annoncé pour lundi devrait attirer une attention particulière, tant de la presse que de l’opinion publique, curieuse de connaître le fond du dossier et de voir comment la justice tranchera cette affaire sensible.

